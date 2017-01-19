Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spartak Moskova tarihinin en önemli isimlerinden biri olan eski kaleci Ruslan Nigmatullin, takımın transfer politikasıyla ilgili konuştu.

"PERFORMANSI ÇOK BELİRSİZ"

Fanatik'in haberine göre; Nigmatullin, forvete Emenike yerine Luiz Adriano'nun transfer edilmesinin doğru karar olduğunu söyleyerek, "Emenike daha önce de burada oynadı. Performansı çok belirsiz. Sürekli takım değiştiriyor. Bana göre Luiz Adriano'nun alınması daha doğru bir tercih oldu" ifadelerini kullandı.

Bu arada Everton'dan Niasse'ı alan Hull'un Emenike ile de ilgilendiği öne sürüldü.