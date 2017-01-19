Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, katıldığı canlı yayında Fatih Terim ile ilgili açıklamalarda bulundu. Demirören, Terim'in maaşını TL'ye çevirdiklerini belirtirken kendisine teşekkür etti.

Yıldırım Demirören, şunları söyledi:

"MAAŞINDA KURUNU SABİTLEDİK"

Terim'in sözleşmesi ile ilgili tartışmalar için konuşan futbolun patronu, "Öncelikle Fatih Terim'e teşekkür ediyorum, maaşını TL'ye çevirdi. Maaşında kurunu sabitledik. Fatih Hoca kalitesinde bir hocanın aldığı rakamı hak ettiğine inanıyorum. Fatih hocadan önce Hiddink 8 milyon Euro alıyordu. Hiddink ekibi toplam 12 milyon Euro maaş alıyordu. Tazminat konusu; biz işvereniz. İşveren gönderirse tazminat öder, ama çalışan ile işverenin tazminatı arasında fark olur"dedi.