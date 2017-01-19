Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası 5. hafta maçında Beşiktaş, Darıca Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Beşiktaş - Darıca Gençlerbirliği maçı ile merak ettiklerinizi "Beşiktaş - Darıca Gençlerbirliği maçı ne zaman hangi kanalda?" haberimizde bulabilirsiniz

Spor Toto Süper Lig’de 17. haftayı 2-0’lık Osmanlıspor galibiyetiyle moralli kapatan Beşiktaş, bu akşam Türkiye Kupası’na geçiş yapacak. D Grubu’nda çıktığı ilk 4 maçtan 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak topladığı 10 puanla ikinci turu garantileyen Kara Kartal, 5. maçında Darıca Gençlerbirliği’ni Vodafone Arena’da konuk edecek.

Teknik direktör Şenol Güneş, bu mücadelede takımın as oyuncularını dinlendirip yerine yedek ve genç isimlere görev verecek. Omuz bölgesinden yaşadığı sakatlık sebebiyle son olarak 17 Şubat 2016’daki Mersin İdmanyurdu maçında süre alabilen Veli Kavlak, tam 336 gün sonra formasına bu akşam geri dönecek. Sakatlığını atlatmasının ardından Antalya’daki devre arası kampında açığını kapatan ve teknik direktör Şenol Güneş’in gözüne giren 28 yaşındaki futbolcu, bir dönem kaptanlığını yaptığı takımla Vodafone Arena’ya ilk kez çıkacak.

Beşiktaş-Darıca Gençlerbirliği maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

19 Ocak Perşembe saat 18.00'da başlayacak olan Beşiktaş-Darıca Gençlerbirliğ maçını Erkan Özdamar, Mustafa Sönmez, Soner Maraş hakem üçlüsü yönetecek. A2 TV'den canlı olarak ekranlara gelecek mücadeleyi fanatik.com.tr'den canlı/grafikli anlatım ile takip edebilirsiniz.

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Beşiktaş-Darıca Gençlerbirliği muhtemel 11'ler:

Beşiktaş: Tolga, Beck, Atınç, Mitrovic, Necip, Kerim, Veli, Gökhan İnler, Aras, Muhammed Ömer

Darıca Gençlerbirliği: Gökhan, Alper, Cem, Uğur, Hayrullah, Uğur, Cafercan, Levent, Rıdvan, Abuzer, Can

Kerim bu maçı bekliyor

Siyah-Beyazlılar’da bu akşam gözler, 4 Türkiye Kupası maçında 4 gol atan Kerim Frei’da olacak. Genç futbolcu, gollerine devam etmek için çaba gösterecek. Ek olarak sakatlığını atlatan Ömer Şişmanoğlu, takımın bu akşamki gol ayağı olacak. Öte yandan evinde en son 27 Aralık 2016’da Boluspor’la karşılaşan Kartal, Darıca maçıyla Vodafone Arena’da 2017’deki ilk karşılaşmasını oynayacak.