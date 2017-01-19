Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte milli futbolcunun açıklamaları:

"HAYALLERİMİN TAKIMDAYIM"

"Transferimle ilgili haberler görünce heyecanlandım. Menajerim arayıp doğrulayınca hemen babama söyledim. Buraya geldiğim için gururluyum. Hayallerimin takımında oynayacağım. Hocamızın bana güvendiğini hissettim. Tolga abi, Yasin abi, Selçuk abi bana yardımcı oldu. Bu forma altında şampiyonluklar yaşamak ve kaptan olmak istiyorum. Burası Galatasaray, baskı elbette olacaktır. Buranın efsanesi Bülent Korkmaz'ın formasını giydiğimin bilincindeyim. Menajerim, 'Galatasaray istiyor, ne dersin' dedi. Abi hiç konuşmaya gerek yok dedim. Buraya çok gelmek istediğimi söyledim. Maddi fedakarlık konusunda konuşmak istemiyorum."