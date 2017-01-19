Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası’nda Gümüşhanespor ile golsüz berabere kalarak gruptan çıkma şansını zora soktuğu karşılaşmada da gol yollarında yine varlık gösteremedi. Bordo-mavililer bu sezon ligde oynadığı 17 maçın 9’unda gol atma başarası gösteremedi. Ziraat Türkiye Kupası’nda ise oynadığı 5 maçın 2’nde gol atamayan Karadeniz ekibi adeta sessizliğe bürünmüş durumda.

LİGDE FORVET OYUNCULARI 1 GOL ATABİLDİ

Trabzonspor’un forvet hattında görev yapan oyuncuları bu sezon ligde oynanan 17 maçta sadece bir kez rakip fileleri havalandırabildi. Bordo-mavili takımın Galatasaray’ı 1-0 yendiği maçta golle tanışan Dame N’Doye, söz konusu maçın ardından ligde rakip fileleri havalandıramadı. Devre arasında kiralık olarak sezon sonuna kadar Gaziantepspor’a verilen Muhammet Demir gol atamazken, diğer forvet oyuncusu Suk ve Ramil Sheidaev de ligde golle tanışamayan diğer forvet oyuncuları oldu. Karadeniz ekibinin ligde attığı 14 golün sadece 1’i forvet oyuncularından geldi.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA 5 GOL ATTILAR

Trabzonspor’un forvet oyuncuları Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 5 gol kaydetti. N’Doya 2, Muhammet Demir, Suk ve Ramil Sheidaev 1’er gol atan isimler oldu.

GOLLER ORTA SAHA OYUNCULARINDAN GELDİ.

Trabzonspor’un en golcü bölgesi ise orta saha oldu. Karadeniz ekibinin ligde attığı 14 gol 8 oyuncudan geldi. 11 gol orta saha, 2 gol savunma ve 1 gol forvet hattında görev yapan oyunculardan geldi. Takımın en golcü ismi ise 4 golle Yusuf Erdoğan oldu. Yusuf’u kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici 3 golle takip etti. Onazi ve Uğur Demirok 2, N’Doye, Bero ve Yusuf Yazıcı 1’er gol atan isimler oldu.

FORVET TRANSFERİ BEKLENİYOR

Savunma bölgesine yaptığı transferlerle güçlenen Trabzonspor, bu sezon başından beri gol yollarında yaşadığı sıkıntıya çözüm bulmak için golcü transferinde son aşamaya yaklaştı. Hugo Rodallega transferini bitirmek için yoğun çaba harcayan Karadeniz ekibi alternatif isimlerle de görüşmelerini sıcak tutuyor.