Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cuma günü gerçekleşen müsabakada Silva, Torgeson'un sol bacağına öyle bir vurdu ki, maç macerasının sonu hastanede bitti.

30 yaşındaki dövüşçünün bacağında büyük çaplı morluklar, sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri oldu.