Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Efes, Barcelona Lassa maçıyla Avrupa'daki 574. mücadelesine çıkacak. Lacivert-beyazlı ekibin, Avrupa kupalarındaki 573 karşılaşmasında 322 galibiyet ve 251 yenilgisi bulunuyor. THY Avrupa Ligi'ne 2001-2002 sezonundan itibaren katılan Anadolu Efes, ayrıca bu organizasyonda 326. karşılaşmasını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, 325 karşılaşmada rakiplerine karşı 165 galibiyet elde ederken, 160 maçtan mağlup ayrıldı. Anadolu Efes ile Barcelona Lassa, Avrupa kupalarında bugüne kadar 21 kez karşılaştı. Rakibini 7 kez yenen lacivert-beyazlılar, 14 maçı yitirdi.

Ligde 17 maçta 8 galibiyet ve 9 yenilgi alan lacivert-beyazlı takım, 9. sırada bulunuyor. Şu ana dek 7 kez rakiplerine üstünlük sağlayan ve 10 yenilgi yaşayan Barcelona Lassa ise 12. sırada yer aldı.

Barcelona Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Barcelona Anadolu Efes maçı bu akşam saat 23:00'da Palau Blaugrana Spor Salonu'nda oynanacak.. Mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak

Anadolu Efes Başantrenörü Perasovic:

"Barcelona Lassa güçlü bir takım ve evlerinde çok iyi oynuyorlar"

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında bu akşam Barcelona Lassa ile deplasmanda karşılaşacak Anadolu Efes'in başantrenörü Velimir Perasovic, play-off'lar için mücadele ettiklerini söyledi.

Rakipleri karşısında galip gelebilmeleri için ribauntlarda üstünlük kurmalara gerektiğini belirten Perasovic, İspanyol temsilcisinin sahasında çok iyi basketbol oynadığını ifade etti. Katalan ekibin iç sahadaki performansına değinen Hırvat çalıştırıcı, "Barcelona Lassa güçlü bir takım ve evlerinde çok iyi oynuyorlar. Bu maç her iki takım için de büyük önem taşıyor. Hem biz hem de Barcelona Lassa da play-off'lar için mücadele ediyoruz. Öncelikle onların hızlı hücumlarını kesmeliyiz ve maçı kazanmak istiyorsak ribauntlarda onlara üstünlük kurmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Lacivert-beyazlı takımın 26 yaşındaki ABD'li oyuncusu Tyler Honeycutt ise maçın önemini bildiklerini ve sıralamada daha iyi yerlere ulaşabilmek adına maçtan mutlaka galibiyetle ayrılmaları gerektiğini bildirdi.