Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Odeabank, THY Euroleague’in 18. haftasında İtalya deplasmanında bu akşam TSİ 22.15’te EA7 Olimpia Milano ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 17 haftada sarı-kırmızılılar; 5 galibiyet, 12 mağlubiyetle 15. sırada yer alırken, Milano ise 4 galibiyet, 13 mağlubiyetle son sırada bulunuyor.

Euroleague’de 4 maçlık mağlubiyet serisini geçtiğimiz hafta Abdi İpekçi Spor Salonu’nda oynadığı Zalgiris Kaunas maçı ile sona erdiren Galatasaray, İtalya’dan zafer ile dönmek istiyor. Ligin ilk devresinde İstanbul’da oynanan maçtan 83-80 galip ayrılan sarı-kırmızılılar, Milano’yu mağlup ederek, üst sıra tırmanma peşinde.

Galatasaray, deplasmanda ilk peşinde

Bu sezon Euroleague’de 8. deplasman maçına çıkacak Galatasaray, daha önce oynadığı 7 maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Ligde aldığı 5 galibiyeti de Abdi İpekçi Spor Salonu’nda oynadığı karşılaşmalardan alan sarı-kırmızılılar; Maccabi FOX Tel Aviv, Real Madrid, Zalgiris Kaunas, Baskonia, Panathinaikos Superfoods, UNICS Kazan ve Anadolu Efes deplasmanlarından mağlup ayrıldı.

İstatistiklerle iki takım



Galatasaray, Euroleague'de 78.1 sayı, 32.0 ribaund ve 18.8 asist ortalamalarıyla mücadele ederken, EA7 Olimpia Milano ise 80.5 sayı, 33.2 ribaund ve 17.4 asist ortalamalarıyla oynuyor. Sarı-kırmızılıları 11.2 sayı ortalamasıyla oynayan milli oyuncu Sinan Güler sırtlarken, İtalyan ekibinde ise Rakim Sanders 14.4 sayı ortalamasıyla oynayarak takımına katkıda bulunuyor.

Olimpia Milano Galatasaray Odeabank maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol takımı, Turkish Airlines EuroLeague 18. hafta maçında 19 Ocak 2017, Perşembe günü Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek. Mediolanum Forum’daki mücadele saat 22:15’te başlayacak ve BeIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

THY EuroLeague’de son olarak Zalgiris Kaunas ile evinde karşı karşıya gelen Ergin Ataman’ın öğrencileri mücadeleden 87-79 galip ayrılarak beşinci galibiyetini elde etti. Yeni transferimiz Bruno Fitipaldo 21, Tibor Pleiss 17, Sinan Güler 16, Micov 11 sayıyla çift hanelere çıkan isimlerimiz oldu.

Maç öncesi Galatasaray Odeabank’ta notlar:

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, tarihinde 4. kez EuroLeague’de mücadele ediyor. Avrupa Arenası’ndaki en büyük organizasyonda toplamda 84 maça çıkan Sarı-Kırmızılılar, bu karşılaşmalardan 31 galibiyet ve 53 mağlubiyet aldı.

Galatasaray Odeabank’ın 32 yaşındaki takım kaptanı Sinan Güler, Sarı-Kırmızılı formayla en çok EuroLeague’de oynayan oyuncu konumunda (65).

Austin Daye, beş EuroLeague karşılaşmasında 23 kez serbest atış çizgisine geldi ve bu atışları hiç kaçırmadı: 25/25.

Alex Tyus, bu sezon maç başına yaptığı 1.6 blok ortalamasıyla EuroLeague’de ikinci sırada yer alıyor.

Vladimir Micov, Zalgiris Kaunas karşısında ürettiği sayılarla birlikte EuroLeague'de 1.000 sayı barajını aştı.

Tibor Pleiss, 7 blok daha yaptığı takdirde EuroLeague’de 100. bloğuna ulaşmış olacak.

EuroLeague’de 9 yıl oynayan Emir Preldzic, takımıda en uzun sene EuroLeague’de forma giyen oyuncu konumunda.