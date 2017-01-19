Trabzonspor'un uzun süredir gündeminde olan Kolombiyalı golcü Rodallega konusunda mutlu sona ulaştı. Başkan Muharrem Usta'nın bizzat yürütmüş olduğu transfer görüşmelerinde bordo-mavili kulüp, Akhisar Belediyespor'un ardından oyuncu ve menajeriyle de anlaştı.
2,5 yıllık sözleşmeye imza atacak olan golcü oyuncunun pazartesi günü takımla birlikte antrenmana çıkması bekleniyor.
Öte yandan bu transfer karşılığında Mustafa Yumlu'yu da Akhisar Belediyespor'a vermeyi kabul eden Trabzonspor, oyuncusuyla ücret konusunda görüşmelerini sürdürüyor.
31 yaşındaki Rodallega, bu sezon Akhisar Belediyespor formasıyla çıktığı 17 Süper Lig maçında 4 kez fileleri havalandırmıştı.
Trabzonspor ve Akhisar'dan Rodallega anlaşması
19.01.2017 - 20:35 | Son Güncelleme: 19.01.2017 - 20:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzonspor, Akhisar Belediyespor'un golcü oyuncusu Rodallega ile her konuda anlaştı.
Trabzonspor'un uzun süredir gündeminde olan Kolombiyalı golcü Rodallega konusunda mutlu sona ulaştı. Başkan Muharrem Usta'nın bizzat yürütmüş olduğu transfer görüşmelerinde bordo-mavili kulüp, Akhisar Belediyespor'un ardından oyuncu ve menajeriyle de anlaştı.
Etiketler : trabzonspor,rodallega,
439461 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/439461.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
17
11
6
0
36
11
25
39
2
Beşiktaş
17
11
5
1
30
13
17
38
3
Galatasaray
17
11
3
3
31
16
15
36
4
Fenerbahçe
17
9
5
3
36
14
22
32
5
Bursaspor
17
8
3
6
21
19
2
27
6
Osmanlıspor FK
17
6
8
3
21
18
3
26
7
Antalyaspor
17
7
4
6
19
20
1
25
8
Konyaspor
17
6
6
5
20
17
3
24
9
Gençlerbirliği
17
5
7
5
16
15
1
22
10
Trabzonspor
17
6
3
8
14
21
7
21
11
K.D.Ç. Karabük
17
6
3
8
20
25
5
21
12
Kasımpaşa
17
6
3
8
21
25
4
21
13
Akhisar Bld.
17
5
5
7
11
18
7
20
14
Alanyaspor
17
5
3
9
24
34
10
18
15
Ç. Rizespor
17
4
4
9
18
29
11
16
16
Kayserispor
17
3
3
11
14
31
17
12
17
Gaziantepspor
17
3
2
12
15
30
15
11
18
Adanaspor
17
2
5
10
15
26
11
11
18. Hafta Maçları
21.1.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Kayserispor
21.1.2017
Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor
21.1.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Galatasaray
21.1.2017
Bursaspor - Adanaspor
22.1.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Antalyaspor
22.1.2017
Gaziantepspor - Gençlerbirliği
22.1.2017
Kasımpaşa - Trabzonspor
22.1.2017
Fenerbahçe - Medipol Başakşehir Fk
23.1.2017
Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Eskişehirspor
17
10
4
3
32
19
13
31
2
Göztepe
17
9
4
4
29
20
9
31
3
Evkur Yeni Malatyaspor
17
9
4
4
25
16
9
31
4
Sivasspor
17
8
5
4
24
15
9
29
5
Boluspor
17
8
3
6
27
28
1
27
6
Balıkesirspor
16
6
6
4
28
17
11
24
7
Denizlispor
17
8
3
6
27
21
6
24
8
Giresunspor
17
6
6
5
22
17
5
24
9
Ümraniyespor
16
6
5
5
21
16
5
23
10
Altınordu
17
5
7
5
23
24
1
22
11
Şanlıurfaspor
17
5
6
6
17
15
2
21
12
Adana Demirspor
17
4
10
3
18
18
0
19
13
Gaziantep BŞB
17
5
3
9
19
24
5
18
14
Bandırmaspor
17
4
5
8
17
22
5
17
15
Elazığspor
17
5
5
7
15
17
2
14
16
Manisaspor
17
3
7
7
16
27
11
13
17
Samsunspor
17
2
5
10
6
25
19
11
18
Mersin İ.Y.
17
3
4
10
12
37
25
10