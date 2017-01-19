Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Grubu'nda Ardeşen Gençlikspor ve Samsun Gençlikspor, B Grubu'nda Zağnosspor ve Adana Şakirpaşa, C Grubu'nda Yenimahalle Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor, D Grubu'nda ise Muratpaşa Belediyespor ve Kastamonu Belediyespor, çeyrek finale yükselen takımlar oldu.

Kupada bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

- B Grubu

Zağnosspor-Artsam Koleji: 34-26

Adana Şakirpaşa-Üsküdar Belediyespor: 28-25

- C Grubu

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Genç Uşakspor: 31-26

Yenimahalle Belediyespor-Aksaray Belediyespor: 41-22

- D Grubu

Muratpaşa Belediyespor-Kastamonu Belediyespor: 21-27

Eskişehir Hentbol-Muğla Yalıkavak Belediyespor: 37-28