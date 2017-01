Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu 5. hafta maçında Medipol Başakşehir, evinde Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Yeni Amasyaspor ile golsüz berabere kaldı. Gruptan lider çıkmayı daha önce garantileyen Medipol Başakşehir, puanını 13'e yükseltti. Yeni Amasyaspor ise 5. maçı sonunda ilk puanını aldı.

EGEMEN KORKMAZ VE CAİÇARA İLK RESMİ MAÇINA ÇIKTI

Egemen Korkmaz, ilk 11'de başladığı mücadelenin 55. dakikasında gözünün altına aldığı sert darbe nedeniyle yerini Attamah'a bıraktı. Mücadeleye yedekler arasında başlayan Brezilyalı sağ bek Caiçara ise 63. dakikada Musa Muhammed'in yerine oyuna dahil oldu.

Karşılaşmayı yaklaşık 2 bin Yeni Amasyaspor taraftarı tribünden izledi.

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Koray Gençerler, Gökhan Memişoğlu, Seyfettin Ünal

Medipol Başakşehir: Faruk Çakır, Musa Muhammed (Dk. 63 Caiçara), Bekir İrtegün, Egemen Korkmaz (Dk. 55 Attamah), Ferhat Öztorun, Holmen, Alparslan Erdem, Doka, Napoleoni, İrfan Can Kahveci, Cikalleshi (Dk. 69 Mustafa Pektemek)

Yeni Amasyaspor: Ömer Seis, Ali Fırat Horasan, Muhammet Emin Gül, Barış Baltürk, Mikail Usta, Ergin Kankal, Orhan Gazi Kelce (Dk. 65 Hayrullah Yusufoğlu), Simbo, Muhammed Emin Bakan, Taşkın Can Hellaç (Dk. 78 Aslan Gök), Vombola (Dk. 58 Fatih Sultan Semiz)

Sarı kartlar: Dk. 10 Ergin Kankal, Dk. 35 Simbo, Dk. 54 Vombola (Yeni Amasyaspor), Dk. 67 İrfan Can Kahveci, Dk. 82 Doka (Medipol Başakşehir)