Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu 5. haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Yeni Amasyaspor’da Teknik Direktör Ufuk Sarı, “Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Herkese kök söktüren bir takıma karşı canla başla mücadele edip pozisyon vermediler. Belki pozisyon bulsak öne de geçebilirdik ama tabi fiziksel kalitemizle de alakalı bu durum. Oyun kurgusunda top bize geçtiğinde daha fazla pozisyon izletmek isterdik. Hafta sonu 5 gol atmış bir takıma karşı gol yememek önemli. Bugün buraya gelen taraftarlarımızı gördünüz. Amasya’da bu seyircinin iki katı oluyor. Artık şehir olarak bir üst lige geçmek istiyoruz. Ligin ilk yarısı istenmeyen puanlar verdik” şeklinde konuştu.