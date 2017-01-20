Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Sportif A.Ş. Yöneticisi Levent Nazifoğlu, A Spor'a transferlerle ilgili açıklamalar yaparken, Podolski için de önemli mesajlar verdi. Alman yıldızın ayrılmak istediğini söyleyen Nazifoğlu, "Podolski bizim değerli oyuncumuz. Ama Türkiye'deki son olaylardan sonra ailesi buradan ayrıldı. Podolski de çok mutlu değil. Konuşuyoruz ama böyle bir problem var. Bunu zamana yaymaya çalışıyoruz" dedi.

JOSUE MUTSUZSA GİTSİN!

Josue'nin mutsuz olduğu iddialarına da yanıt veren Nazifoğlu, "Josue'nin öyle bir hakkı yok. Mutlu değilse gidebilir. Ben mutlu olmadığına dair bir şey bilmiyorum" yorumunu yaptı. Takımda değişiklikler yapacaklarını vurgulayan Nazifoğlu, "Uzun süreli bir kadro kurmak için uğraşıyoruz. Geçen sene yapılmalıydı, bu seneye kaldı. Takımı gençleştiriyoruz" diye konuştu.

GELECEK, AYRILANLARA BAĞLI

Taraftarlara transfer müjdesi de veren sarı-kırmızılı yönetici, "Transferler için elimizden geleni yapıyoruz. Görüştüğümüz adaylar var... Önümüzdeki günlerde belirlediğimiz 1-2 tanesini transfer edeceğiz. Alacağımız oyuncu sayısı ayrılacak futbolculara da bağlı... Ligde 4 takım şampiyonluğa oynuyor. En güçlü adaylardan birisi biziz" ifadelerini kullandı.

25

Podolski, 2 sezondur formasını giydiği Galatasaray'da 57 resmi maçta toplam 25 gol attı, 13 asist yaptı.