Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, uzun zamandır temas halinde olduğu Hugo Rodallega ile her konuda anlaşmaya vardı. Başkan Muharrem Usta'nın dün İzmir'e yaptığı çıkarma sonrasında hem Akhisar Belediyespor, hem de Kolombiyalı golcü ile her konuda mutabakata vardı ve oyuncunun menajerine de "İş bitti" haberi gönderildi.

YUMLU ARTI 700 BİN EURO

İmza için Türkiye'ye çağrılan ve biletleri de alınan Rodallega'nın menajerinin yarın İstanbul'a gelmesinin ardından imzalar atılacak. Ardından Rodallega, Pazartesi günü bordo-mavili takımın kampına katılacak. 31 yaşındaki oyuncu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalanacak. Trabzonspor'un Rodallega karşılığında Akhisar'a bonservisi ile birlikte Mustafa Yumlu'nun yanısıra 700 bin Euro ödemesi bekleniyor.