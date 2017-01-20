Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yılki Premier Lig'in 5 milyar Euro'luk yayın ihalesi Avrupa futbolunun dengelerini geri dönülemez biçimde değiştiriyor. Son 11 yıldır zirvenin sahibi olan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmasına rağmen 620.1 milyon Euro'luk gelirle ilk 2'ye tutunmayı başaramadı. Barcelona'nın özellikle sponsorluklarda yakaladığı çıkışla payını 296.1 milyon Euro'ya çıkarması toplamda 620.2 milyon Euro'yla ezeli rakibini burun farkıyla da olsa geçmesini sağladı. Devler Ligi'ni bile göremeyen Man United'ın 529 milyon Euro'dan 689 milyon Euro'ya sıçraması büyük bir anlam ifade ediyor. İngiltere'de geçen sezona orta sıra takımı olarak dahi başlayamayan Leicester'ın zor şampiyonluğuyla kendini birden Para Ligi'nde ilk 20'de bulması da (172.1 milyon Euro) bir başka anekdot… İlk 10'a 5, ilk 20'ye 8 takım sokan İngilizler, Avrupa'da hükümdarlığa hazırlanıyor. Bu da bu sezon 25 ve 26'ncı sırada yer alan F.Bahçe ve G.Saray'ın bir daha kolay kolay ilk 20'ye adım atamayacağı anlamına geliyor.

600 MİLYON EURO BARAJI AŞILDI!

Futbol tarihinde 600 milyon Euro gelir barajı bu sene ilk kez aşıldı. Yıllık geliri 600 milyon Euro'yu geçen üç takım, Deloitte Para Ligi'nin de zirvesini oluşturdu: Manchester United, Barcelona ve Real Madrid.