Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, PFDK'nın verdiği son cezayla sezonu kapattı. Adanaspor maçı sonrası soyunma odası koridorlarında sportmenliğe aykırı hareket ve hakem soyunma odası koridorlarında tehdit eylemi ve sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı Yıldırım'a 6 ay 15 gün hak mahrumiyeti ve 190 bin TL para cezası oy çokluğu ile verildi. Cezanın infazı Yıldırım'ın 45 günlük önceki cezasının bitiminin ardından başlayacak. Fenerbahçe'nin başkanı, 13 sayfalık bir savunma vermişti.

BİN 583 GÜNLE CEZA REKORU KIRDI

Yönetici Ali Yıldırım'a da aynı gerekçelerle 6 ay hak mahrumiyeti ve 126 bin TL para cezası kesildi. Fenerbahçe'de 19 yıldır başkanlık yapan Aziz Yıldırım'a 2006-2007 sezonundan bu tarihe kadar PFDK'dan toplam bin 583 gün ceza çıkarken, tahkim sonrası bu cezaların toplamı bin 77 gün oldu. Türk futbolunda en fazla ceza alan başkan olan Aziz Yıldırım bu süreçte geride kalan 3 bin 824 günün yüzde 28'ini yani neredeyse her 4 günün birini cezalı olarak geçirdi.