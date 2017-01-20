Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M.EMİN ULUÇ

Adanaspor maçından sonra TFF’yi, MHK’yı ve hakemleri topa tutan Aziz Yıldırım’a ağır fatura geldi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, “Adanaspor maçının hakemine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında sportmenliğe aykırı hareket ve hakem soyunma odası koridorlarında tehdit eylemi ve sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı” 6 ay 15 gün hak mahrumiyeti ve 190 bin TL para cezası verdi. Aziz Yıldırım, geçtiğimiz günlerde de kulübün resmi internet sitesinde yer alan sözleri nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezası almıştı.

Hakem terörü demişti

Yıldırım, 2-2 berabere kaldıkları Adana maçı sonrası kulüpleri TFF’yi değiştirmeye davet etmiş, “Türkiye’de hakem terörü yaşanıyor” ifadelerini kullanmıştı. PFDK, ayrıca yönetici Ali Yıldırım’a da benzer suçlamalardan ve başkasına ait akreditasyon kartını kullanarak soyunma odası koridorlarına girmesinden dolayı 6 ay hak mahrumiyeti ve 126 bin lira ceza kesti. Kartını Ali Yıldırım’a veren kulüp görevlisi Taner Aybar da 2 ay ceza almaktan kurtulamadı.