Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mali danışmanlık şirketi Deloitte'un raporuna göre Manchester United, 2015-2016 sezonunda topladığı 689 milyon Euro'luk gelirle, bu unvanı 11 yıldır elinde tutan Real Madrid'i geçti.

Premier Lig ekibinin ticari gelirleri, bir önceki sezona göre 100 milyon Euro arttı.

Deloitte'a göre geçen sezon Fenerbahçe 157,7 milyon Euro, Galatasaray ise 155,9 milyon Euro gelir elde etti. Böylece Fenerbahçe ve Galatasaray da listeye girmeyi başardı.

Geçen sezon, listenin ilk 20 sırasındaki kulüplerin gelirleri ise yüzde 12 artışla 7,4 milyar Euro'ya çıktı ve yeni bir rekor kırdı.

Manchester United, Deloitte Futbol Para Ligi'nde 2003-2004 sezonunda bu yana ilk kez birinci oldu.

İNGİLTERE'DEN 8 TAKIM

Real Madrid listede üçüncü sıraya düşerken, ezeli rakibi Barcelona ikinci oldu.

Alman devi Bayern Münih dördüncü, Manhcester City ise 524,9 milyon Euro gelirle beşinci sırada yer aldı.

Deloitte'ın listesine girmeyi başaran iki Türk takımı Fenerbahçe 25, Galatasaray ise 26'ıncı sırada.

İlk 20 ekip arasında sekiz Premier Lig ekibi bulunuyor ve bu kulüplerin toplam gelirleri 3,2 milyar Euro'yu buluyor.

LEICESTER CITY İLK KEZ İLK 20'DE

Geçen sezonun Premier Lig şampiyonu Leicester City 172 milyon Euro'luk gelirle ilk 20 arasına ilk kez girdi. Bu miktar kulübün iki sezon önce elde ettiği gelirin yaklaşık beş katı.

Arsenal, Chelsea, Liverpool ve Tottenham sırasıyla yedini, sekizinci, dokuzuncu ve 12. sırada yer aldı. West Ham ise 18. oldu.