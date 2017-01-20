Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, 22 Ocak Pazar günü eski takımı Fenerbahçe ile yapacakları mücadelede, Süper Lig kariyerindeki 300. maçına çıkacak.

Türk futbolunun önemli isimlerinden 36 yaşındaki Emre, profesyonel kariyerinde Süper Lig'de, Galatasaray'da 102, Fenerbahçe'de 159 ve Medipol Başakşehir'de 38 olmak üzere bugüne dek 299 maçta görev yaptı. Emre, sarı-lacivertli takım karşısında forma giymesi durumunda 3. kez "dalya" diyecek.

46 GOLÜ VAR

Tecrübeli futbolcu ligde Galatasaray formasıyla 14, Fenerbahçe kariyerinde 26 ve Medipol Başakşehir'de 6 olmak üzere toplam 46 gole imzasını attı.

Profesyonel kariyeri Galatasaray'da başlayan Emre, sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğa ulaştığı 1996-1997 sezonunun 33. haftasında, Ankaragücü'ne karşı son 18 dakikada Tugay Kerimoğlu'nun yerine oyuna dahil olarak ilk resmi maçına çıktı.

Süper Lig'de 5 sezon Galatasaray ve 7 sezon Fenerbahçe forması giyen Emre, son iki sezondur Medipol Başakşehir'in başarısı için ter döküyor.

Spor Toto Süper Lig'deki 14. sezonunda Medipol Başakşehir ile şampiyonluk mücadelesi veren deneyimli futbolcu, Türkiye'de 4'ü Galatasaray, 2'si Fenerbahçe ile olmak üzere 6 lig şampiyonluğu kazandı.

"FENERBAHÇE'YE DENK GELDİĞİ İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Emre Belözoğlu, yaptığı açıklamada, böyle bir maçın Fenerbahçe'ye denk gelmesinin güzel bir tesadüf olduğunu söyledi.

"Yurt dışında 7,5-8 sene oynadığım için 300. maçım biraz geç oldu." diyen Emre, şöyle konuştu:

"300. maçım Fenerbahçe'ye denk geldiği için çok mutluyum. Böyle bir karşılaşmanın Kadıköy'de olması ayrı bir güzellik olacak. Belki futbol hayatımızın sonuna geldiğimizden dolayı bunlar son maçlarımız gibi gözüküyor. Kolay rakamlar değil. Bu süre zarfında çok güzel günlerim geçti. Allah şampiyonluklar, kupalar nasip etti. Tabii ki sporun içinde kazanmak kadar kaybetmek de olduğu için sıkıntılı, üzüntülü günlerimiz de oldu. Ama büyük fotoğrafa baktığımda her zaman Allah'a şükrettim."

"SEVGİYE LAYIK OLMAYA ÇALIŞTIM"

Profesyonel futbolcu olarak çocukluk hayalini yaşamanın kendisine nasip olduğunu dile getiren Emre, "Ülkeme ve milli takıma hizmet etmeye çalıştım, bu süre zarfında da mutlaka rakamlar olacaktır. Fenerbahçe'de çok güzel zamanlarım geçti, büyük başarılar yakaladık. Fenerbahçe'de oynadığım dönemde taraftarımızın bana karşı her zaman sevgisi olmuştur, ben de buna layık olmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

"CENGİZ SAYESİNDE YAŞIMIZ ORTAYA ÇIKMIŞ OLDU"

Emre Belözoğlu, 17 Mayıs 1997'de kariyerindeki ilk profesyonel maça çıktığında, Medipol Başakşehir'in mevcut kadrosunda bulunan 19 yaşındaki Cengiz Ünder'in henüz doğmamış olduğu (Doğum tarihi 14 Temmuz 1997) hatırlatıldığında ise şunları söyledi:

"Cengiz sayesinde yaşımız ortaya çıkmış oldu. Tabii ki zaman geçiyor. 1996-1997 senesinde Galatasaray'da profesyonel olarak oynamaya başladım. O dönemde de Cengiz daha doğmamış. Bizden yaşça küçük olsa da inşallah başarı anlamında ilerleyen dönemde bizi geçer."