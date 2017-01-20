Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akhisar Belediyspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını, Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde sürdürüyor. Sakatlıkları süren N'Guemo ve Soner Aydoğdu'nun katılamadığı idmanda Teknik Direktörü Tolunay Kafkas takımına taktik çalıştırdı. Orta saha ve kanat oyuncularına sık sık şut çektiren Kafkas, Rodallega'yı yine ileri de tek başına taktik çalışmasında rol verdi. İdmanda yeşil-siyahlıların oldukça moralli olduğu görülürken idman sonunda Özer Hurmacı, kupa maçı ardından Kayseri maçına moralli başladıklarını ifade ederek, mutlak 3 puan için sahaya çıkacaklarını belirtti.

Yarın saat 13.30'da Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Akhisar Belediyespor - Kayserispor maçının biletşlerinin VIP 20, kapalı 15, Maraton Akigo 11 ve misafir takım kale arkası tribünü 10 TL'den bugün satışa çıktığı bildirildi.

Karşılaşmayı Ankara bölgesinden Yaşar Kemal Uğurlu yönetecekken, yardımcıları ise Serkan Çimen ve Samet Çiçek olacak.