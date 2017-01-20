Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 18.01.2017 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GAZİANTEPSPOR Kulübü'nün 19.01.2017 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR-OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı Stadyum ve Güvenlik Genel Kriterleri Stadyum Sınıflandırması Alt Detayları 122. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 19.01.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.- DARICA GENÇLERBİRLİĞİ Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü'nün 19.01.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.- DARICA GENÇLERBİRLİĞİ Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.