Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Josef de Souza'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıracak Instagram yorumu geldi. Brezilyalı futbolcu eski takım arkadaşı Ganso'ya "Fenerbahçe'ye gel" çağrısı yaptı.

FENERBAHÇE İLGİLENMİŞTİ

İspanya La Liga'da Sevilla forması giyen ve Ganso'nun ismi ilk olarak Trabzonspor ile anılmıştı. Sambacı 10 numara ile daha sonra Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia edilmişti.

10 numara arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza'dan sürpiz bir hareket geldi. De Souza 2014-1015 yılları arasında Sao Poulo'da beraber futbol oynadığı Ganso'ya Instagram'dan mesaj gönderdi ve "Fenerbahçe'ye gel" çağrısı yaptı.

İşte o fotoğraf;



