Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Arjantin 1. Futbol Ligi takımlarından Colon'un 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Cristian Guanca'yı, satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Arjantin ekiplerinden Colon'un 23 yaşındaki Arjantinli ofansif orta saha oyuncusu Cristian Guanca, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Nursal Bilgin'in de hazır bulunduğu imza töreninde kendisini satın alma opsiyonu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.

Cristian Guanca, son olarak Ekvador'un Emelec takımında kiralık olarak forma giymişti.