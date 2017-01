Türkiye Gazetesi

Karabükspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? sorusunun cevabını burada bulabilirsiniz... Spor Toto Süper Lig'de Karabükspor ile Galatasaray karşılaşacak. Ligde zirve yarışından kopmak istemeyen Galatasaray, Kardemir Karabükspor'a konuk olacak. Süper Lig'de 18. haftasına girilirken 36 puanla liderin 3 puan gerisinde 3. sırada bulunan Galatasaray, 21 puanla 12. sırada yer alan Karabükspor'a konuk olacak. 17. haftada Konyaspor deplasmanından 1-0 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdıran Galatasaray, Karabük deplasmanından da 3 puanla dönmenin hesabını yapıyor. Ligin 2. yarısına kendi evinde Akhisar Belediyespor galibiyeti ile başlayan Karabükspor ise Galatasaray karşısında sahasında kaybetmemek için canla başla mücadele edecek. Peki Karabükspor Galatasaray maçı ne zaman hangi kanalda ve saat kaçta canlı olarak yayınlanacak? İşte Karabükspor Galatasaray maçı ile ilgili detaylar...

Karabükspor-Galatasaray maçı hangi kanalda?

beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca mücadelenin canlı-grafikli anlatımı turkiyegazetesi.com.tr'de olacak.

Ev sahibi takımda Rybka, Skulason, Alexe ve Ermin Zec'in sakatlıkları bulunurken cezalı oyuncu yok.

Galatasaray'da ise Sinan Gümüş, Tolga Ciğerci, Cavanda, Semih Kaya, Serdar Aziz ve Eray İşcan'ın sakatlıkları bulunuyor. Wesley Sneijder ise cezası nedeniyle Karabükspor'a karşı forma giyemeyecek.







Galatasaray'a Karabük'te coşkulu karşılama

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Kardemir Karabükspor ile yapacağı maç için Karabük'e gitti. İstanbul'dan kara yoluyla Karabük'e giden sarı-kırmızılı kafileyi, Safranbolu ilçesinde kalacağı otel önünde çok sayıda taraftar ellerindeki meşalelerle karşıladı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Jan Olde Riekerink ve futbolculara tezahüratta bulundu. Güvenlik önlemleri altında güçlükle otele girebilen futbolculardan Yasin Öztekin'in gözüne bir taraftarın eli çarptı.

Galatasaray takımı, otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı.

İstanbul’dan karayolu ile yola çıkan ve 5 saat süren yolculuğun ardından sarı kırmızı takım konaklayacağı Safranbolu’ya geldi. Otel önünde toplanan taraftarlar takımlarını yaktıkları meşalelerle karşıladı. Polis ekiplerinin yoğun güvenliği altında takım otobüsünden inen teknik heyet ve futbolcular, kendilerini güçlükle otele attı.

Sarı-kırmızılı ekibin kadrosunda, Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Lukas Podolski, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Cenk Gönen, Bruma, Hakan Balta, Lionel Carole, Semih Kaya, Kerem Çalışkan, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Sabri Sarıoğlu ve Birhan Vatansever yer aldı.

Karabük’te son dakika

Ev sahibi Karabük’te tam 6 eksik oyuncu var. Afrika Kupası’nda bulunan Yatabare, Traore ve Poko ile sakatlıkları devam eden kaleci Rybka, Skulason ve Alexe, Galatasaray maçı kadrosunda yer almıyor.



Cim bom’da son dakika

Galatasaray’da Wesley Sneijder kart cezalısı. Hollandalı yıldızın yanı sıra kadro dışı olan ve gönderilmeye çalışılan Chedjou’nun da kırmızı kart cezası bu maçla birlikte sona erecek.​

Kardemir Karabükspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Kardemir Karabükspor, son hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.

Karabük Üniversitesi Ay Yıldızlı Stat'ta, Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas ve şut çalışması yaptı. Antrenmana sakatlığı süren kaleci Rybka ile Ermin Zec'in yanı sıra, Afrika Kupası nedeniyle milli takımlarda bulunan Yatabare, Traore ve Poko katılmadı. Skulason ve Alexe ise takımdan ayrı koştu.

Kırmızı-mavili ekip, antrenmanın ardından 7 futbolcudan yoksun Metin Türker Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak ve Cüneyt Çakır’ın yöneteceği karşılaşmada

"Karabük'te zor bir maç bizi bekliyor"

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 21 Ocak Cumartesi günü deplasmanda yapacakları Kardemir Karabükspor maçının zor geçeceğini söyledi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen haftalık olağan basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hollandalı teknik adam, "Karabük'te zor bir maç bizi bekliyor. Hedefimiz, tabii ki kazanmak. Takımım, Atiker Konyaspor maçındaki, isteği ve özveriyi sahada gösterecektir." diye konuştu.

Riekerink, transfer politikalarının Lukas Podolski'nin takımda kalıp kalmayacağı ve sakat futbolcuların durumuna göre şekilleneceğini aktararak, "Sakat arkadaşlarımız var ama takıma dönmeye çok yaklaştılar. Transferle ilgili vereceğimiz kararlarda durumları mutlaka etkili olacak. Lukas Podolski'nin gidebileceğiyle ilgili dedikodular var. Onun kalıp kalmaması bizim için önemli. Koray Günter, 3-4 hafta içinde takımla çalışmaya başlayacaktır. Transferin son gününe yaklaşıyoruz ama Lukas'ın durumu ve sakat futbolcuların aramıza katılmasına bakarak bir karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Hakemlik çok zor bir görev"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, hakemliğin zor bir görev olduğunu ve hakemlere karşı saygı çizgisini aşmamaları gerektiğini belirtti.

Süper Lig'de hakem performansının eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine, bazen hakemlere karşı ani reaksiyonlar verdiklerini dile getiren Riekerink, şöyle devam etti:

"Hakemlik çok zor bir görev. Teknik direktörler olarak, hakemlere karşı saygılı olmamız lazım. Bazı kararlarda ani reaksiyonlar verebiliyoruz, duygusal davranabiliyorsunuz ama çizgiyi aşmamak lazım. Sezon bittikten sonra bir teraziye koysanız, dengede olur. Bazı maçlarda lehinize, bazı maçlarda da aleyhinize kararlar verilmiştir ama sezon sonunda dengede olur. Mesela bize de çok fazla penaltı çalınmadı. Bunu bir hoca olarak hakeme suç atmaktan ziyade, ceza alanına daha fazla girmemiz gerektiği şeklinde yorumlamam lazım. Herkes kendi sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirmeli. Hakemlerin işinin çok zor olduğunu unutmamamız lazım."

- "Fenerbahçe-Başakşehir berabere kalsın"

Hollandalı teknik adam, Spor Toto Süper Lig'de 22 Ocak Pazar günü yapılacak Fenerbahçe-Medipol Başakşehir

maçının berabere bitmesini istediğini söyledi.

Beraberlik sonucunda iki takımın toplamda 4 puan kaybedeceğini kaydeden Riekerink, "Dürüst olmam gerekirse odaklanmamız gereken kendi maçımız. Önce onu kazanmamız lazım. İki rakibimiz maç yapıyor. Berabere kalırlarsa iki takım toplamda 4 puan kaybetmiş oluyor. Biri kazanırsa, 3 puan kaybetmiş oluyorlar. Öyle bir şansım olsa berabere bitmesini isterim." değerlendirmesinde bulundu.

- "Josue zeki bir oyuncu"

Jan Olde Riekerink, sakatlıklardan dolayı, orta sahada oynayan Nigel de Jong ve Selçuk İnan'ın alternatifi bulunmadığını, herhangi bir sakatlık durumunda Josue'yi değerlendirebileceğini bildirdi.

Tolga Ciğerci'nin takıma dönmeye yaklaştığını vurgulayan sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, şunları kaydetti:

"Tolga transferini orta sahamızı desteklemek için yaptık. Bize çok katkısı oldu. Bir sakatlık yaşadı ama takıma dönmeye çok yakın. De Jong veya Selçuk İnan'dan biri sakatlansa elimizde Birhan Vatansever var ama A takımda görev verebileceğimiz bir oyuncu mu bilemiyorum. Josue'yi sayabiliriz. İhtiyaç halinde ikili orta sahanın solunda oynayabilecek bir futbolcu. Zeki bir oyuncu. O pozisyonda da oynasa takıma faydalı olacağını düşünüyorum."

Kardemir Karabükspor maçında çift forvet oynamalarının opsiyonlar arasında olduğuna değinen Riekerink, "Podolski, bizim için çok önemli bir futbolcu. Fizik olarak iyi bir durumda olduğunu söyleyebilirim. Carole'ün asıl mevkisi sol bek ama stoperde de iyi performans gösterdiğini düşünüyorum. O yüzden herhangi bir ihtiyaç durumunda stoperde bizim için bir opsiyon." diyerek sözlerini tamamladı.





"Galatasaray karşısında hedef galibiyet"

Kardemir Karabükspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahalarında oynayacakları Galatasaray maçında hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.



Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon hedeflerinin ligde kalmak olduğunu ve buna göre bir yol haritası çizdiklerini bildirdi.

Lige iyi başladıklarını ve spor kamuoyunun, takımlarını oynadığı maçlarda takdir ettiğini belirten Gül, şöyle konuştu:

"Belki kaybettiğimiz karşılaşmalar oldu ama bu maçlarda bile herkes gördü, bu takım iyi takım. Bunu herkese söylettik. Dediler ki, 'Hoca iyi, transferler iyi yapılmış, mağlup olmasına rağmen iyi takım.' Maçlar da kazandık, puanlar da topladık. İlk 8 haftada öngördüğümüzün de üstünde puanları yakalamıştık ancak son 8 haftada hakem hataları ve çeşitli nedenlerden dolayı istediğimizi yapamadık. Dolayısıyla 16 haftalık bölümde 18 puanda kaldık. Bu, hedeflediğimizin birkaç puan altında ancak moralimizi bozacak kadar da değildi."

Ligin ikinci bölümünün ilk haftasında Akhisar Belediyespor'u yendiklerini hatırlatan Gül, şimdi önlerinde Galatasaray ile önemli bir maçları olduğunu kaydetti.

Galatasaray ile ligin ilk yarısında İstanbul'da oynadıkları maçı, takımlarının çok iyi bir performans sergilemesine rağmen son saniyelerde yedikleri golle kaybettiklerini anımsatan Gül, şimdi hedeflerinin galibiyet olduğunu vurguladı.

- "Türkiye'nin '3 büyükler' diye bir gerçeği var"

Türkiye'nin "3 büyükler" diye bir gerçeği bulunduğunu ve bunun her daim olacağını anlatan Tolga Gül, "Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe gerçeği... Bu 3 büyük takım ülkemizin en önemli ekipleri. Karabük'te bu sezon bu 3 takımdan ilk defa birini ağırlıyoruz. Bunun heyecanı var." ifadelerini kullandı.



Bu takımlara karşı yapılan maçlarda oyuncuların kendiliğinden konsantre olduğunu söyleyen Gül, "Bizler ve taraftarımız da aynı şekilde konsantre oluyor. Onların da eksikleri var ancak her zaman Galatasaray Galatasaray'dır. Her ne kadar eksiği olsa da onun yerine oynayacak oyuncu Galatasaray gibi bir takımda olduğu için mutlaka önemlidir. Ben Galatasaray'ın eksiği olduğunu düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Parolamız tabii ki 3 puan"

Kendi takımlarında da 6 eksik olduğuna değinen Tolga Gül, "Bizim de eksikliklerimiz var. Afrika Kupası, ligde en büyük zararı bize verdi. Üç tane çok önemli oyuncumuz yok, 3 de sakat oyuncumuz var. Altı eksik bizim gibi takımlar için çok önemli." şeklinde görüşlerini aktardı.

25 kişilik kadro oluşturduklarına değinen Gül, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her ne kadar olmayan arkadaşların eksikliklerini hissetsek de onların yerine oynayacaklar var. Onlar da maksimum verim ve performansla yerine oynadıkları arkadaşlarını aratmazsa, hem kendi performanslarını bir yere getirmiş, forma şanslarını yükseltmiş hem de Galatasaray karşısında bizim galibiyete gitmemize yardımcı olmuş olurlar. Çok zor bir maç ama parolamız tabii ki 3 puan. Kardemir Karabükspor bu 3 büyük takımı yenmedi mi? Yendi. Niçin hafta sonu aynı şey tekrar etmesin."



Kardemir Karabükspor’un muhtemel 11'i şöyle:

"Ahmet, Kerim, Dany, Barış, Latolavici, İlhan, Kokolavic, Ceyhun, Biliznichenko, Tanese ve Seleznov"

Kardemir Karabükspor ile Galatasaray 18. randevuda

Galatasaray, Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda oynayacağı Kardemir Karabükspor ile 18. kez karşılaşacak.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında yarın saat 19.00’da Kardemir Karabükspor ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 17 haftada sarı-kırmızılılar, 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 3. sırada yer alırken, Karabükspor ise 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 11. sırada bulunuyor.

18. randevu

Kardemir Karabükspor ile Galatasaray, Süper Lig’de bugüne kadar 17 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar sahadan 10 kez galip ayrılırken, rakibine 2 kez kaybetti. 5 mücadeleden ise galip taraf çıkmadı. Süper Lig’in ilk yarısında TT Arena’da oynanan mücadeleyi Galatasaray, Eren Derdiyok’un 90. dakikada attığı golle kazandı.

Aslan seriyi bozmak istemiyor

Süper Lig’de son oynadığı 6 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray, seriyi bozmak istemiyor. Sarı-kırmızılılar; Bursaspor, Kasımpaşa, Gaziantepspor, Aytemiz Alanyaspor ve Atiker Konyaspor maçlarından galibiyetle alırken, Osmanlıspor mücadelesinden ise beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, şampiyonluk yarışında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir’in arkasından zirveyi takip ediyor.

MAÇ BİLGİLERİ

Maçın saati: 19:00

Maçın günü: 21 Ocak 2017

Stadyum: Karabük Stadı

Maçın hakemi: Cüneyt Çakır

Canlı Yayın: Beinsports

Canlı anlatım: turkiyegazetesi.com.tr

Sneijder, Karabük’ü seviyor

Galatasaray’ın Hollandalı yıldız futbolcusu Wesley Sneijder, Kardemir Karabükspor maçlarını boş geçmiyor. Sneijder, Karabükspor ile oynanan 6 maçta rakip fileleri 5 kez havalandırdı. Hollandalı futbolcu, Süper Lig kariyerinde ne çok golü de Kardemir Karabükspor’a attı.

Yasin Öztekin kadroda

Tuzlaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında gördüğü kırmızı karttan sonra yönetim tarafından bu sezon ikinci kez kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin, Kardemir Karabükspor maçı kadrosuna alındı. Kadro dışı kaldıktan sonra ilk kez lig kadrosunda yer alan Öztekin, Teknik Direktör Jan Olde Riekerink’in görev vermesi halinde sahada olacak. Milli futbolcu, Galatasaray’ın Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynadığı maçında kadrosunda yer almamıştı.





Bruma, deplasmanları boş geçmiyor



Sarı-kırmızılıların Portekizli futbolcusu Bruma, Süper Lig’deki deplasman maçlarında takımını sırtlıyor. Bu sezon Galatasaray’ın deplasmanda oynadığı 8 maçta 8 golle direkt etki etti. Bu maçlarda 5 gol kaydeden Bruma, 3 asist yaptı.

Kardemir Karabükspor ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi Cüney Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Tarık Ongun yapacak.

Bilet fiyatları belli oldu

Öte yandan 21 Ocak Cumartesi saat 19.00’da Dr. Necmettin Şeyhoğlu stadında başlayacak olan Kardemir Karabükspor - Galatasaray maçının bilet fiyatları da belli oldu. Karabükspor yönetimi tarafından yapılan açıklamada bilet fiyatları ise şu şekilde; Kuzey - Güney kale arkası 50 TL, Maraton alt ve üst 60 TL, Kapalı tribün alt ve üst kat 75 TL, misafir tribün alt ve üst kat ise 50 TL."

Karabük’teki maçlar

İki takım arasında Karabük’te yapılan 7 lig maçından 3’ünü Galatasaray, 1 karşılaşmayı da Kardemir Karabükspor kazandı. 3 maç ise beraberlikle bitti. Karabük ekibi 4 gol atarken, Galatasaray ise deplasmanda rakibinin fileleri 8 kez havalandırabildi.

Kardemir Karabükspor ile Galatasaray arasında ligde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

1993-1994

Galatasaray - Kardemir Karabükspor 0-0

Kardemir Karabükspor - Galatasaray 0-0

1997-1998

Galatasaray - Kardemir Karabükspor 3-0

Kardemir Karabükspor - Galatasaray 2-3 (İzmir’de)

1998-1999

Kardemir Karabükspor - Galatasaray 0-3

Galatasaray - Kardemir Karabükspor 2-0

2010-2011

Kardemir Karabükspor - Galatasaray 2-1

Galatasaray - Kardemir Karabükspor 0-0

2011-2012

Kardemir Karabükspor - Galatasaray 1-1

Galatasaray - Kardemir Karabükspor 5-1

2012-2013

Galatasaray - Kardemir Karabükspor 1-3

Kardemir Karabükspor - Galatasaray 0-1

2013-2014

Galatasaray - Kardemir Karabükspor 2-1

Kardemir Karabükspor - Galatasaray 0-0

2014-2015

Kardemir Karabükspor - Galatasaray 1-2

Galatasaray - Kardemir Karabükspor 4-2

2016-2017

Galatasaray - Kardemir Karabükspor 1-0

