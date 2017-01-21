Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M.EMİN ULUÇ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dirk Advocaat, kritik Başakşehir maçı öncesi şampiyonluk yarışıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Samandıra basın mensuplarıyla bir sohbet toplantısı gerçekleştiren Hollandalı çalıştırıcı kadro yapısıyla ilgili sıkıntılarını dile getirse de şampiyonluktan yana şüphesi olmadığını vurguladı. Selefini eleştirmek gibi bir düşüncesi olmadığının altını çizen Advocaat, “İyi bir kadromuz olduğunu düşünüyorum ama ben en başta burada olsaydım, kadro kurmak için zamanım olsaydı farklı oyuncular tercih ederdim” dedi. Günümüz futbolunda orta sahanın belirleyiciliğine dikkat çeken tecrübeli hoca, “Elimizdeki oyuncular bireysel anlamda kaliteli ama benzer yapıları nedeniyle orta sahada farklı kombinasyonlar oluşturamıyoruz” ifadesini kullandı.

Bu kadroyla da olabilir

Buna rağmen iyi iş çıkardıklarını söyleyen Dirk Advocaat, “Özellikle Avrupa’da başarılı bir performans sergiledik” derken, “Diğer yandan kendi sahamızda kaybettiğimiz puanlara baktığımızda gerçekten inanılmaz. Anlaşılabilir düzeyde değil” sözleriyle öz eleştiri yapmaktan da çekinmedi. Göreve geldiğinden beri takımı oturtmakla uğraştığını belirten Hollandalı, “Kadro iyi bir şekilde dengelenmemişti” vurgusu yaparken, “Elimizde başka birinin kadrosu vardı ve biz de sürekli deneme yapmak zorunda kaldık” değerlendirmesinde bulundu. Advocaat, “Söylediklerime baktığınızda olumsuzluk düşünebilirsiniz ama ben gerçekçi olmaya çalışıyorum. Artık ilk 14 oyuncumuzu biliyoruz ve bu kadroyla şampiyon olabileceğimize inanıyorum” açıklamasında bulundu.

AATIF’IN HAKKINI YEDİRMEM

Adanaspor maçında tepki çeken Aatıf Chahechouhe’ye haksızlık yapıldığını savunan Dirk Advocaat, “Herkes Aatıf’tan bahsediyor ama o maçın özellikle ilk yarısında takım olarak kötüydük. Ben Aatıf’ı övüyorum çünkü insanlar onun hakkında neden bu kadar olumsuz konuşuyor anlayamıyorum. O gerçekten çok kaliteli bir oyuncu” dedi.

JOSE Sosa direkten dönmüş!

Fenerbahçe’nin uzun süre peşinde koştuğu Beşiktaş’ın eski maestrosu Jose Ernesto Sosa transferinin direkten döndüğü ortaya çıktı. Türkiye’de yaşanan olayları bahane göstererek Beşiktaş’tan Milan’a giden Arjantinli yıldız sarı-lacivertli formayı sırtına geçirmek üzereydi ki, İtalyan devinin CEO’su Adriano Galliani tabir yerindeyse taş koydu. Oyun kurucu arayışındaki Fenerbahçe, Advocaat’ın da rızası sonrası başlattığı girişimlerde hem Sosa’yı hem de Türkiye’ye dönmek istemeyen eşini ikna etmişti. Milan da bekleneni veremediği için forma giymekte zorlanan 31 yaşındaki tangocuya kapıyı açmıştı. Ancak Sosa tam eşiği atlarken Galliani karar değiştirdi ve transfer yattı.

Karavayev havaya girdi

Fenerbahçe formasıyla ilk 11’de çıktığı ilk resmi maçta ağları havalandıran Oleksandr Karavayev, “Çok sayıda tebrik telefonu aldım” derken “Bu gol benim için ekstra motivasyon kaynağı oldu” ifadesini kullandı. Fenerbahçe’ye şampiyonluk yaşamaya geldiğini belirten Ukraynalı skor üretmeye devam edeceğini söyledi.

Ekici hayran bıraktı

Trabzonspor’un yoğun mobbing uygulamasına rağmen dik duruşunu bozmayan Mehmet Ekici’nin direnci Fenerbahçe cephesinde hayranlık uyandırdı. Sarı-lacivertliler, tecrübeli oyuncunun bir an önce Fenerbahçe forması giymesini beklerken, taraftarlar da Ekici’ye şimdiden gönlünde yer açtı.

ADVOCAAT’TAN İNCİLER

PEREIRA’YI SUÇLAMADI

Vitor Pereira’nın transfer yaparken kendi oyun düşüncesine uygun isimleri tercih ettiğine dikkat çeken Dirk Advocaat, “Benden fazla puan toplamış bir hocadan bahsediyoruz. Muhakkak onun da kafasında oyun tarzıyla ilgili bir şeyler vardı. Seçimlerini eleştirmiyorum. Sadece farklı düşündüğümüzü belirtiyorum” dedi.

TARAFTARI ANLAMIYORUM

Fenerbahçe gibi büyük takımlar için taraftar gücünün çok önemli olduğunu dile getiren Advocaat, “Maalesef tribünler ancak Beşiktaş ve Galatasaray maçlarında doluyor. Onlara ihtiyacımız var fakat stadımızda yeterli desteği göremiyoruz. Buna anlam veremiyorum” sözleriyle 12. Adama sitem etti.

DEPLASMAN SORUN DEĞİL

Şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Beşiktaş ve Galatasaray’la deplasmanda karşılaşacak olmalarının hatırlatılmasını üzerine Advocaat, “Ben bunu olumsuz değerlendirmiyorum. Zira en iyi skorlar dış sahada almışız. Şampiyonluk için önce Başakşehir’i yenmeliyiz” dedi.

HER ŞEY AÇIKÇA ORTADA

Başakşehir karşısında hatasız oynamaları gerektiğini belirten Advocaat, “Onlarla oynadığımız ilk maçta iyi olan taraf bizdik ama kazanan onlar oldu” derken, “Kadroları kıyaslıyorum, onların sadece bir farklı oyuncusu var biz de ise 7-8 değişik isim olacak. Aslında bu her şeyi açıklıyor” yorumuyla yine kadro göndermesi yaptı.

KULÜPTEN TALEP GELMEDİ

Dirk Advocaat, yeni sezonla ilgili transfer çalışmalarının bu dönemde başladığını dile getirirken, “Kimlerin geleceği kimlerin gideceği şimdiden belli olur. Bu işler hazirana bırakılmaz” diye yönetime mesaj yolladı. Hollandalı kendi geleceğiyle ilgili olarak ise, “Kulüpten böyle bir talep gelmedi” açıklamasını yaptı.