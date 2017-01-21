Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da savunmaya yapılması plananan takviyeyle ilgili ilk aday olan Vitor Hugo'dan sarı kırmızılıları üzecek bir açıklama geldi. Brezilyalı savunmacı, Palmeiras'ta kalarak tarih yazmaya devam etmek istediğini söyledi.

Ülke basınına açıklamalarda bulunan Vitor Hugo, "Transferimle ilgili tüm çalışmaları menajerim yapıyor. Ben tamamen Palmeiras'a odaklandım. 2015'te buraya gelerek kendimi kanıtladım ve kupalar kazandım. Burada tarih yazmaya devam etmek istiyorum. Geçen yıl şampiyon olduk. Bu yıl güçlü bir takım olduk. Bütün kupalara talibiz" dedi.

VITOR HUGO KİMDİR?

Vitor Hugo, Palmeiras'a katıldığı 2015 başından itibaren yaptığımız çalışmada; deneyimli savunma oyuncusunun en çok resmi maçta oynayan oyuncu olduğunu gördük. Vitor Hugo, son 2 yılda tam 118 resmi maçta forma giydi. 25 yaşındaki oyuncuyu 109 maçla Dudu, 108 maçla da Prass izledi.

2016'da ise Palmeiras'ın tüm kupalarda oynadığı 65 resmi maçın 59'unda görev alan Vitor Hugo bu alanda da zirvede yer aldı. Bu sezon takımının attığı 16 kafa golünün 4'üne sahip olan Vitor Hugo burada da ilk sırayı kimseye bırakmadı. 2016 yılında 5 gole imza atan Vitor Hugo; 21 gollü Gabriel Jesus, 12 gollü Alecsandro, 9 gollü Dudu ve 8 gollü Jean'den sonra 5.sırada kendine yer buldu.