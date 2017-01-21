Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devre arası transfer görüşmelerini sürdüren Trabzonspor, bonservisi elinde bulunan Martin Caceres'i görüşme yapmak üzere İstanbul'a davet etmişti.

Bordo Mavili yetkililer, Uruguaylı futbolcunun istediği ücretin çok yüksek olması nedeniyle transferden vazgeçerken, Caceres de dün gece Türkiye'den ayrıldı. Trabzonspor Kulübü de bugün resmi internet sitesinden sürece ilişkin bir açıklama yaptı.

İşte yapılan açıklamanın tamamı:

"Son günlerde spor kamuoyunu meşgul eden ve sosyal medya üzerinden de sürekli gündemde tutulan Uruguaylı futbolcu Martin Caceres'le ilgili kulübümüzden bir açıklama yapma gereği duyulmuştur. Kulübümüzün daveti üzerine İstanbul'a gelen ve Başkanımız Muharrem Usta ile görüşme gerçekleştiren Martin Caceres'le talep ettiği ücretin yüksek bulunması nedeniyle resmi transfer görüşmelerine başlanmamıştır. Olumsuzlukla sonuçlanan bu görüşme sonrası taraflar el sıkışarak masadan ayrılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."