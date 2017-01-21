Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Euroleague'in 18. haftası dün oynanan karşılaşmalarla tamamlanırken, haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Brose Baskets Bamberg ile evinde karşılaştığı maçı 85-64 kazanan CSKA Moskova'da 26 sayı, 4 ribaund, 5 asist ve 3 top çalma ile 35 verimlilik puanı alan Fransız oyuncu Nando de Colo, haftanın MVP'si seçildi. de Colo, bu sezon üçüncü kez haftanın en değerli oyuncusu ödülünün sahibi oldu.