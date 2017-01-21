Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Kayserispor, deplasmanda Akhisar Belediyespor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Oyunla ilgili çok mücadele gücü yüksek bir maç oldu. Oyuncular iyi mücadele etti. Maçın sonlarında çok geliş gidişler oldu. Oyunun genelinde iyi mücadele ettik. Kazanmak için çok çaba sarf ettik. Oyunu kazanmaya yönelik olan taraf bizdik. En azından biz öyle gördük. Takım yeni oyunculardan kurulu. Uzun zamandır oynamayan oyuncular var. Ben bugün oyunsal anlamda memnunum. Çocuklar kazanmak için her şeyi yaptılar. Akhisar’da iyi bir takım. Bir puan iyi mi diye sorarsak, deplasmanda kazanılan bir puan her zaman iyidir. Bir an önce hızlanmamız lazım. Çünkü çok zamanımız yok. Devre arası kampını çok iyi değerlendiremedik. Gelen giden oyuncular oldu. Yönetim de çok çaba veriyor. Hep birlikte inanılmaz bir çaba sarf ediyoruz. Umarım bu çaba ligin devamında sonuçlara da yansıyacaktır” şeklinde konuştu.
Sergen Yalçın: İyi mücadele ettik
21.01.2017 - 16:17 | Son Güncelleme: 21.01.2017 - 16:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Bugün oyunsal anlamda memnunum. Çocuklar kazanmak için her şeyi yaptılar.” dedi.
Etiketler : sergen yalçın,kayserispor,
440018 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/440018.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
17
11
6
0
36
11
25
39
2
Beşiktaş
17
11
5
1
30
13
17
38
3
Galatasaray
17
11
3
3
31
16
15
36
4
Fenerbahçe
17
9
5
3
36
14
22
32
5
Bursaspor
17
8
3
6
21
19
2
27
6
Osmanlıspor FK
17
6
8
3
21
18
3
26
7
Antalyaspor
17
7
4
6
19
20
1
25
8
Konyaspor
17
6
6
5
20
17
3
24
9
Gençlerbirliği
17
5
7
5
16
15
1
22
10
Trabzonspor
17
6
3
8
14
21
7
21
11
K.D.Ç. Karabük
17
6
3
8
20
25
5
21
12
Kasımpaşa
17
6
3
8
21
25
4
21
13
Akhisar Bld.
17
5
5
7
11
18
7
20
14
Alanyaspor
17
5
3
9
24
34
10
18
15
Ç. Rizespor
17
4
4
9
18
29
11
16
16
Kayserispor
17
3
3
11
14
31
17
12
17
Gaziantepspor
17
3
2
12
15
30
15
11
18
Adanaspor
17
2
5
10
15
26
11
11
18. Hafta Maçları
21.1.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Kayserispor
21.1.2017
Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor
21.1.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Galatasaray
21.1.2017
Bursaspor - Adanaspor
22.1.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Antalyaspor
22.1.2017
Gaziantepspor - Gençlerbirliği
22.1.2017
Kasımpaşa - Trabzonspor
22.1.2017
Fenerbahçe - Medipol Başakşehir Fk
23.1.2017
Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Eskişehirspor
17
10
4
3
32
19
13
31
2
Göztepe
17
9
4
4
29
20
9
31
3
Evkur Yeni Malatyaspor
17
9
4
4
25
16
9
31
4
Sivasspor
17
8
5
4
24
15
9
29
5
Boluspor
17
8
3
6
27
28
1
27
6
Balıkesirspor
16
6
6
4
28
17
11
24
7
Denizlispor
17
8
3
6
27
21
6
24
8
Giresunspor
17
6
6
5
22
17
5
24
9
Ümraniyespor
16
6
5
5
21
16
5
23
10
Altınordu
17
5
7
5
23
24
1
22
11
Şanlıurfaspor
17
5
6
6
17
15
2
21
12
Adana Demirspor
17
4
10
3
18
18
0
19
13
Gaziantep BŞB
17
5
3
9
19
24
5
18
14
Bandırmaspor
17
4
5
8
17
22
5
17
15
Elazığspor
17
5
5
7
15
17
2
14
16
Manisaspor
17
3
7
7
16
27
11
13
17
Samsunspor
17
2
5
10
6
25
19
11
18
Mersin İ.Y.
17
3
4
10
12
37
25
10