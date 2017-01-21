Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçtan dakikalar



7. dakikada ceza sahasını karşıdan gören bir noktadan İrfan Başaran'ın kullandığı serbest vuruşta top kalecinin sağından ağlara gönderdi. 1-0

19. dakikada Caner Arıcı’nın ara pasında topla buluşan Amutu'nun ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

41. dakikada orta sahada topla buluşan Pereira'nın üst üste çalımlarla ceza yayına yaklaşıp vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

54. dakikada Caner Arıcı’nın sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Amutu’nun kafa vuruşunda kaleci topu son anda parmakları ile çeldi.

61. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Sinan Kaloğlu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu. 1-1

64. dakikada Amutu ceza sahası içinde düşürüldü. Kazanılan penaltıyı Pereira, filelere gönderdi. 2-1



Stat: Malatya İnönü

Hakemler: Serkan Tokat xx, Erdem Bayık xx, Oğuz Terzi xx

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xxx, Caner Arıcı xx, Sedat Ağçay xxx, Mehmet Sak x (Sezer dk. 40 x), Yiğitcan xx, Pereira xxx, İrfan xxx, Azubuike xxx, Sadık xxx, Mba x (Rahman Buğra dk. 72 x), Amutu xx (Ahmet Aras dk. 76 x)

Yedekler: Hakan, Fatih, Furkan Pekşen, Osman

Teknik Direktör: İrfan Buz

Mersin İdmanyurdu: Mihaylov xx, Kudbettin x, Mahmut x (Ahmet dk. 84 ?), Tolga x, Mitrovic xx, Abdulkadir xx, Nurullah x (Mehmet Enes dk. 90 ?), Gökhan x, Güven Varol xx, Sinan xx, Melih Gökçek x

Yedekler: Hasan, Bekir Can, Furkan Güzel, Emrah, Furkan Aydemir

Teknik Direktör: Memduh Özbalta

Goller: İrfan (dk. 7), Pereira (dk. 64 pen.) (Evkur Yeni Malatyaspor), Sinan Kaloğlu (dk. 61) (Mersin İdmanyurdu)

Sarı kartlar: Amutu (Evkur Yeni Malatyaspor), Gökhan Akkan, Mitrovic, Kudbettin (Mersin İdmanyurdu)