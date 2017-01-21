Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'nın Nice takımında forma giyen Gana asıllı İtalyan futbolcu Mario Balotelli, ligde konuk oldukları ve 1-1 sona eren Bastia karşılaşmasında, ev sahibi taraftarların kendisine yönelik yaptığı ırkçı hareketlere tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden açıklamada bulunan 26 yaşındaki futbolcu, paylaştığı siyah fotoğrafla birlikte, "Fransız halkına bir sorum var. Bastia taraftarlarının maç boyunca maymun sesi çıkarması, 'uh uh' demesi ve disiplin komisyonlarının bir şey yapmaması normal mi? Yani ırkçılık Fransa'da legal mi? Ya da sadece Bastia'da? Futbol inanılmaz bir spor. Bastia taraftarı gibi insanlar bunu korkunç yapıyor." ifadelerini kullandı.

Sezon başında Nice ile bir yıllık sözleşme imzalayan Balotelli, tüm kulvarlarda çıktığı 15 maçta 10 gol kaydetti.