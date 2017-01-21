Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig takımlarından Bursaspor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi. Adanaspor karşısında alınan yenilgi sonrası, Bursaspor resmi sitesinden bir açıklama yayınlayarak, deneyimli teknik adamla yolların ayrıldığını duyurdu.

İşte Bursaspor'dan yapılan açıklama;

17 Aralık 2015 tarihinden bu yana A Takım Teknik Direktörlük görevini sürdüren Sn. Hamza Hamzaoğlu ve ekibiyle yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.Kendisine kulübümüze hizmetlerinden ötürü teşekkür eder. Bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.

Adaylar Şota ve Zico

Hamza Hamzaoğlu'nun ardından yeni teknik direktör adayları konusunda da gelişmeler yaşanıyor. Bursaspor Yönetimi'nin Şota Arveladze ve Arthur Zico ile kısa süre içerisinde görüşmelerde bulunacağı öğrenildi.