Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Stoke City'ye konuk olan Manchester United, 1 puanı Wayne Rooney'nin 90. dakikada attığı golle kurtardı.

3 Kasım'daki Fenerbahçe mağlubiyetinden sonra resmi maçlarda yenilgi yüzü görmeyen Manchester United, Stoke City deplasmanında Wayne Rooney'nin 90. dakikada attığı golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı ve yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı.

Attığı golle takımına 1 puanı getiren Rooney, Manchester United kariyerindeki 250. golü kaydederek Sir Bobby Charlton'ı geride bıraktı ve kulüp tarihinin en skorer futbolcusu oldu.

Ev sahibi ekip karşılaşmanın 19. dakikasında Juan Mata'nın kendi kalesine attığı golle öne geçti. İkinci yarıda baskısını iyice artıran Manchester United, aradığı golü 90. dakikada Wayne Rooney ile buldu.

Ligdeki yenilmezlik serisini 13 maça çıkaran United puanını 41 yaptı. Stoke City ise 28 puana yükseldi.