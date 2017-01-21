Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'da oyuncu rotasyonu yapacak genişliğin olmadığını söylerken, "Ligin bitimine 16 hafta var. Karabük'ün kazanması normal. Geçen hafta da içeride kazandılar. Disiplinli bir takım. Galatasaray da eksik. Sneijder gibi bir oyuncusundan yoksun. Rodrigues hazır değil gibi bir sürü şeyler söyleyebiliriz. Ancak bir gerçekten de kazamayız. Galatasaray takımının geçen 18 hafta içerisinde, 3 tane maçını zor sayarız. Kazandığı maçlar da dahil olmak üzere. Bana göre deplasman performansına göre fazla puan aldı. Galatasaray kazandığı maçları bundan farklı oynamadı. Aslında, Galatasaraylı taraftarlar, Galatasaraylı futbol adamları veya Türkiye'deki bütün futbol adamları, Galatasaray'ın oynadığı oyunun rulet olduğunu düşünüyor. Kazansa da normal kaybetsede... Galatasaraylıların memnun olduğu maç sayısı az." dedi.

Galatasaray'ın kötü futbol oynadığını vurgulayan Rıdvan Dilmen, "Kadıköy'e gidiyor, teslimiyeti var. Karabük'e gidiyor, direnci yok. Konya, Elazığ serüveni mazeret değildir. Taraftar da mutsuz. Futbolda taraftar, ekonomik, pasolig ne derseniz deyin, oyuna da gelir. İyi top oynayan takıma gelirler. Fenerbahçe iyi top oynamıyor diye 10 bin kişi geliyor. Sadece ekonomik şartlar diyemezsin. Basketbola 15 bin kişi gidiyor. Galatasaray taraftarı da fazla rağbet etmiyor ki, puanı da iyi. 1.5 - 2 yıl önce Galatasaray, 40 bin 50 bin kişiye oynuyordu. Oynayan oyunu tatmin edici değil. Reaksiyon yok." ifadelerini kullandı.

"SABAH AKŞAM GOL YİYORSUN"

Galatasaraylı oyuncuların Karabükspor maçındaki performanslarına 5 üzerinden notlar veren Rıdvan Dilmen, "Muslera 2, Sabri 2, Carole 1, 2 stoper 1, De Jong 2, Selçuk 1, Yasin 2, Podolski 1, Bruma'ya 1'i bile zor veririm. Böylesi bir yıldız tablosunda karşısında savaşçı bir takımı bulunca, bir de öyle bir teknik direktörün var ki; sabah akşam gol yiyorsun. Galatasaray'ın yediği gol sayısı 18. Yarısından fazlasını kafa golünden yiyorsanız, sen buna bir çözüm bulmuyorsan... Sağdan orta arkadaki atıyor, soldan orta sağdaki atıyor." diye konuştu.