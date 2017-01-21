Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, karşılaşmaya Vesely'nin smaç basketleriyle başladı. Halk Enerji TED Ankara Kolejliler, boyalı alandan bulduğu sayılarla rakibine karşılık verdi ve ilk molaya 8-8 eşitlikle girildi. Mola dönüşü Melih Mahmutoğlu ve Sloukas'ın isabetli atışlarıyla skorda yeniden üstünlüğü yakalayan sarı-lacivertliler, Sloukas'ın üç sayı çizgisinin gerisinden art arda bulduğu basketlerle ilk çeyreği 24-18 önde tamamladı.

İkinci periyodun ilk bölümünde iki takım da skor üretmekte zorlanırken, Antic ve Bogdanovic'in isabetli dış atışlarıyla Fenerbahçe, 14. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 30-18. Aynı oyuncuların üç sayılık basketleriyle rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen sarı-lacivertliler, soyunma odasına 44-29 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısına Galloway ve Morrison'ın isabetli dış atışlarıyla başlayan Halk Enerji TED Ankara Kolejliler, 23. dakikada farkı 11 sayıya indirdi: 46-35. Bu bölümden sonra Ahmet Düverioğlu ve Egehan Arna'nın basketleriyle çift haneli farkı koruyan Fenerbahçe, son çeyreğe 60-47 önde girdi.

Mücadelenin son periyoduna Thomas ve Hummer'ın isabetli atışlarıyla başlayan konuk ekip, 32. dakikada farkı 9 sayıya indirdi: 60-51. Melih Mahmutoğlu ve Berk Uğurlu'nun üst üste kaydettiği basketlerle skoru yeniden çift hanelere çıkaran Fenerbahçe, sahadan 89-76 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'de Melih Mahmutoğlu 16, Antic ve Sloukas da 12'şer sayıyla galibiyete katkı sağladı. Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'de ise Shorter, 22 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Fenerbahçe: 89 - Halk Enerji TED Ankara Kolejliler: 76

Salon: Ülker Sports Arena

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Kaan Büyükçil, Serhat Büker

Fenerbahçe: Sloukas 14, Melih Mahmutoğlu 16, Datome 2, Barış Hersek 2, Vesely 9, Antic 12, Ahmet Düverioğlu 10, Ali Muhammed, Bogdanovic 6, Nunnally, Berk Uğurlu 9, Egehan Arna 9

Halk Enerji TED Ankara Kolejliler: Galloway 5, Shorter 22, Hummer 9, Morrison 19, Thomas 19, Taylan Süerkip, Yesukan Onar 2, Uğur Hortum

1. Periyot: 24-18

Devre: 44-29

3. Periyot: 60-47

Beş faulle çıkanlar: 35.36 Galloway (Halk Enerji TED Ankara Kolejliler), 38.03 Ahmet Düverioğlu (Fenerbahçe)