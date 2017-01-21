Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçeli futbolcular, şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan Medipol Başakşehir maçı öncesi taraftara seslendi. Kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyleyen kaptan Volkan Demirel "12. adamımız yanımızda olmalı. Onların olmadığı maçlardaki puan kayıpları ortada. En yakın örnekler; Adanaspor, Alanyaspor, Kayserispor maçları. Zor maçları taraftarımızın desteğiyle hep kazanmışızdır. En büyük gücümüzü; 12 numaramızı statta görmek istiyoruz. Gelirlerse hep beraber güzel bir galibiyet alıp yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Lens ve Skrtel de benzer mesajlar verdi. Taraftarın kendilerine ekstra bir motivasyon sağladığını vurgulayan Lens "İyi bir maç olacak. Medipol Başakşehir ligde lider durumda. İyi bir sonuç alabilmemiz için, bu maçta taraftarlarımıza ihtiyacımız var. Onlarla birlikte savaşıp, bu maçı kazanabileceğimize olan inancım tam” dedi.

Skrtel de kazanacaklarına inançlarının tam olduğunu belirtti ve taraftara seslendi. Deneyimli savunma oyuncusu “Tabii ki stat dolu olduğu zaman atmosfer bambaşka oluyor. Bunu Galatasaray, Beşiktaş ve Manchester United maçlarında gördük. Medipol Başakşehir maçında da benzer bir atmosfer olursa, taraftarımızın gücü ile birlikte rakibimiz karşısında galip gelmemiz daha kolaylaşacaktır” diye konuştu.