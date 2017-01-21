Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Premier Lig'de lider Chelsea'nin en yakın takipçisi olan Tottenham, 2 farklı geriye düştüğü zorlu Manchester City deplasmanından bir puanla ayrılmayı başardı. Kuzey Londra ekibi, Liverpool'un kaybettiği, Manchester United'ın da berabere kaldığı haftada Guardiola yönetimindeki Manchester City deplasmanından puanla döndü.

Karşılaşmada ilk yarı golsüz sona ererken gol perdesini 49'da Manchester City adında Leroy Sane açtı. 54'te de Raheem Sterling'in sağdan ortasında kaleci Hugo Lloris topu elinden kaçırınca Kevin de Bruyne farkı ikiye çıkardı.

Bundan 4 dakika sonra Dele Alli kafa vuruşu ile skoru 2-1'e getirirken, 77'de Harry Kane'in pasında Heung Min Son maçta dengeyi sağladı. Karşılaşma bu skorla sona erdi: 2-2.

Bu sezon geriye düştüğü maçlarda 13 puanı geri kazanmayı başaran Tottenham, bu alanda ligin en iyisi konumunda.

Bu skorla Tottenham, puanını 46'ya çıkardı ve 1 maçı eksik Chelsea'nin 6 puan arkasında yer aldı. Manchester City ise 43 puanla 5. sırada.