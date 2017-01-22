Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karabükspor'un galibiyet golünü atmasının ardından twitter'dan tepkilerini dile getiren sarı-kırmızılı taraftarlar, Hollandalı hocanın oynattığı futbolu 'kork akça' olarak nitelendirdi.

Linnes ve Garry Rodrigues ile sağ kanadı otoban yapacakken, Sabri ve Yasin'i oynatarak takımı durdurdu.. Yazıklar Olsun Riekerink!!!

Galatasaray yönetimi takımın yanıltıcı pozisyonu nedeniyle Nasreddin Hoca misali "ya tutarsa" diyerek Riekerink'i göndermedi. Nitekim tutmadı.

Maçı kazanman lazım... Eren Derdiyok saha kenarında ısınmaktan yandı tutuştu ama sayın Riekerink neyi bekliyor anlamadım!!!

İstanbul'a dönüşte Riekerink'i Bolu'da mola yerinde bırakın bence...

Skor 1-1'ken Riekerink, Eren'i oyuna sokmaya korktu. Zaten 1 puan için çıkmıştı sahaya.. Koskoca Galatasaray'ın başındaki hoca beraberliğe oynuyor.

Her zaman söylüyorum. Yönetim ve teknik heyet Galatasarayı durdurmak üzere görevlendirildi. Riekerink bunu belli ediyor!!

Riekerink Eren'i erken aldı maçtan sonra alsa daha yararlı olabilirdi.

Haftamızı zehir ettin Riekerink!

Bu saatten sonra istifa etmeyen Riekerink en büyük Galatasaray düşmanıdır.

Riekerink Bye diyeceksiniz.