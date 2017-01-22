Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2-2 biten Adanaspor maçındaki defans hataları nedeniyle yokluğu çok hissedilen Danimarkalı stoperin ağrılarının tamamen geçtiği ve bugün 11'deki yerini alacağı öğrenildi. Teknik direktör Advocaat'ın sakatlığı olan Mehmet Topal'ın yerine de Ozan Tufan'ı oynatmayı planladığı ifade edildi. Robin van Persie'nin ise Fernandao'nun yerine kadroya dahil olması muhtemel.

'JOSE SOSA BEKLENENİN ALTINDA AMA...'

F.Bahçe'nin istediği Sosa için Milan'ın hocası Vincenzo Montella'dan açıklamalar geldi. Sosa'nın önemli bir futbolcu olduğunu söyleyen Montella, "Locatelli yerine onu kullanabiliriz. Destek görmesi lazım. Beklentilerin çok altında oynasa da bunu yapmalıyız" derken, Arjantinli oyuncu Milan'ın dün Napoli ile oynadığı maça 11'de başladı.