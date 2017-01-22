Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı olarak yayınlandığı andan itibaren bu ekranlardan dakika dakika takip edebilirsiniz. Peki Fener Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışını devam ettiren Fenerbahçe, lider Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Ligin namağlup lideri Başakşehir, zorlu Fenerbahçe deplasmanından da puan yada puanlarla dönerek hem liderliğini devam ettirmek, hem de rakipleriyle arasındaki puan farkını açmak istiyor. 18. haftaya girilirken 32 puanla ezeli rakibi Galatasaray'ın ardından 4. sırada yer alan Fenerbahçe, 39 puanla liderliğini sürdüren Başakşehir'i Kadiköy'den eli boş göndermek için canla başla sahada mücadele edecek. Başakşehir ise 38 puanla en yakın takipçisi Beşiktaş'la arasındaki puan farkını korumak için Fenerbahçe deplasmanından mutlak galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki bu zorlu Fenerbahçe Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak? Fenerbahçe Başakşehir maçı ile ilgili tüm deyaylara türkiyegazetesi.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz...

Sezonun en kritik maçlarından

Haftanın hatta sezonun en kritik maçlarından biri bugün Kadıköy’de oynanacak. 39 puanlı lider Başakşehir, 32 puanlı Fenerbahçe’ye konuk olacak. Zorlu 90 dakikadan çıkacak sonuç, zirve yarışının kaderini bir anlamda belirleyecek. Öyle ki Başakşehir’in kazanması durumunda fark iyice açılacak, Turuncu- Lacivertliler çok rahatlayacak. Beraberlik ihtimali bile Abdullah Avcı’nın planlarını bozmayacak.

Fenerbahçe cephesinde ise tek bir şey konuşuluyor, o da zafer. Dick Advocaat’ın ekibi şampiyonluk için bugün mutlaka kazanmak zorunda. Aksi bir sonuçta Sarı-Lacivertliler yarışta ciddi yara alacak, belki de kopmalar başlayacak. Gözler iki Volkan’da Saat 19.00’da Ülker Stadı’nda başlayacak mücadele öncesi kader adamları ise kesinlikle kaleciler. İki takımın yıldız file bekçileri Volkan Demirel ve Volkan Babacan’ın performansları belirleyici olacak.

Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta?

Ülker Stadyumu'nda yarın saat 19.00'da başlayacak mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı-grafikli anlatımını turkiyegazetesi.com.tr'den takip edebilirsiniz.

KJAER DÖNÜYOR

Fenerbahçe'de sakatlığı geçen savunma oyuncusu Simon Kjaer, Medipol Başakşehir'e karşı sahadaki yerini alabilecek.

Sağ bacak üst ön adalesinde ağrı nedeniyle ligdeki Adanaspor, kupadaki Gençlerbirliği mücadelelerinde forma giyemeyen Danimarkalı stoper, takımla antrenmanlara başladı. Deneyimli futbolcunun zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabakaya ilk 11'de başlaması bekleniyor.





ANTRENMAN NOTLARI

Sarı-lacivertli futbolcular antrenmanın ilk bölümüne düz koşuyla başladı. Yağmur altında yapılan antrenmanda futbolcular düz koşunun ardından soğumadan istasyon hareketleri yaparak kısa mesafeli koşular gerçekleştirdi. İdmanın basına açık olan ilk yarım saatlik son bölümünde ise Fenerbahçeli futbolcular 5'e 2 top çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise Teknik Direktör Dick Advocaat'ın Medipol Başakşehir maçının taktik idmanını gerçekleştirdiği bildirildi.

SARI-LACİVERTLİLERDE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de dört futbolcu sakatlığı veya kart cezası nedeniyle Medipol Başakşehir karşılaşmasında görev yapamayacak.

Ligdeki Adanaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve sol bacak üst arka adalesinde kısmi yırtık bulunan Mehmet Topal, takımını yalnız bırakacak. Devre arasında Antalya'da Denizlispor ile yapılan özel maçta arka adalesinden sakatlanan Volkan Şen de yarınki mücadelede oynayamayacak.

Ülkesi Senegal ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Moussa Sow'un yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören İsmail Köybaşı da Medipol Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek.

Adanaspor müsabakasında sarı-lacivertli taraftarların ıslıkla protesto ettiği ve ağrıları nedeniyle dünkü idmana çıkmayan Aatıf Chahechouhe'nun ise Medipol Başakşehir'e karşı forma giyip giyemeyeceğini belirsizliğini koruyor.

HASAN ALİ KALDIRIM SINIRDA

Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı öncesi tek futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon Süper Lig'de üç sarı kartı bulunan Hasan Ali Kaldırım, turuncu-lacivertli takım karşısında da sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek. Bu durumda Hasan Ali, ligin 19. haftasındaki Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

LİDER KADIKÖY'DE İLK PEŞİNDE

Lig lideri Medipol Başakşehir, 18. hafta maçında konuk olacağı Fenerbahçe karşısında ilk deplasman galibiyetini almak istiyor.

Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir, Süper Lig'de Fenerbahçe ile Kadıköy'de yaptığı 8 maçta da galip gelemedi.

Evinde yaptığı maçlarda rakibine büyük üstünlük kuran turuncu-lacivertli ekip, deplasmanda ise 3 puana ulaşamadı. Taraflar arasında Kadıköy'deki ilk maç berabere bitti, son 7 müsabakayı ise Fenerbahçe kazandı. Ülker Stadı'nda Fenerbahçe 16, Medipol Başakşehir 5 gol attı.

BAŞAKŞEHİR FARKI KORUMAK İSTİYOR



Ligde 15 haftadır liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir, Kadıköy'de kazanarak ilk sıradaki yerini korumak ve rakibiyle arasındaki puan farkını açmak istiyor. Turuncu-lacivertliler, ligin ilk yarısında evinde oynadığı maçta Fenerbahçe'yi Mossoro'nun golüyle 1-0 mağlup etmişti.

KADRODA 2 EKSİK

Abdullah Avcı'nın ekibinde bu maç öncesinde 2 eksik bulunuyor. Ara transfer döneminde kadroya dahil edilen İrfan Can Kahveci kart cezası, Hakan Özmert ise sakatlığı nedeniyle zorlu deplasmanda takımdaki yerlerini alamayacak.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN 300. LİG MAÇI

Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, Fenerbahçe ile yapacakları mücadelede forma giymesi halinde Süper Lig kariyerindeki 300. maçına çıkacak.

Türk futbolunun önemli isimlerinden 36 yaşındaki Emre, profesyonel kariyerinde Süper Lig'de, Galatasaray'da 102, Fenerbahçe'de 159 ve Medipol Başakşehir'de 38 olmak üzere 299 maçta görev yaptı. Emre, sarı-lacivertli takım karşısında forma giymesi durumunda 3. kez "dalya" diyecek.

3 İSİM SARI KART SINIRINDA

Lider Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe karşılaşması öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartı bulunan Emre Belözoğlu, Mossoro ve Bekir İrtegün, sarı-lacivertliler ile oynanacak maçta da sarı kart görmeleri halinde, turuncu-lacivertli takımın gelecek hafta evinde Bursaspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, De Souza, Ozan Tufan, Lens, Alper, Karavaev, Fernandao

Başakşehir: V.Babacan, Uğur (Caiçara), Epureanu, Yalçın, Eren, Emre,Mahmut, Visca, Mossoro, Cengiz, M.Batdal

Fenerbahçe'ye bu önemli mücadele öncesi Simon Kjaer'den müjdeli haber geldi. Yıldız futbolcunun Başakşehir maçında oynayacağı belirtiliyor. Sarı-lacivertli takımda Volkan Şen ve Mehmet Topal'ın sakatlıkları bulunuyor. Moussa Sow ise Afrika Kupası'nda bulunduğu için karşılaşmada forma giyemeyecek. Aatıf Chahechouhe'da sakatlığı nedeniyle bu maçta oynamayacak.

BAŞAKŞEHİR'DE İRFAN CAN CEZALI

Başakşehir’de ise bu karşılaşma öncesinde tek eksik olarak İrfan Can Kahveci göze batıyor. Devre arasında Gençlerbirliği’nden transfer edilen genç futbolcu, Kayserispor karşısında gördüğü sarı kart nedeniyle, Fenerbahçe deplasmanında forma giyemeyecek. İrfan dışında Hakan Özmert'te sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

İki ekip arasında oynanacak mücadeleyi hakem Bülent Yıldırım'ın yöneteceği açıklandı. Yıldırım'ın yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Asım Yusuf Öz yapacak.

Bu sezon oynadığı 17 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Fenerbahçe 32 puan topladı. Sarı-lacivertli takım Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından 4. sırada yer alıyor. İki ekip arasında oynanan ilk yarıdaki maçı Başakşehir sahasında 1-0 kazandı.

Tarihinin en iyi sezonunu geçiren ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Başakşehir 17 hafta geride kalırken hiç mağlup olmadı. 17 maçta 11 kez kazanan Avcı'nın öğrencileri 6 kez de berabere kaldı.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 18. RANDEVU

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe, bugün oynayacağı maçla beraber Medipol Başakşehir ile 18. kez karşı karşıya gelecek.Ligde geride kalan 17 haftada sarı-lacivertliler; 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 4. sırada yer alırken, turuncu-lacivertliler ise 11 galibiyet, 6 beraberlik ile lider durumda. Ligin ilk yarısında 3. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan mücadeleyi turuncu-lacivertliler, 1-0 kazanmıştı.



BAŞAKŞEHİR, SON 3 DEPLASMANDA BERABERLİKLE DÖNDÜ

Süper Lig’Ligde yoluna namağlup devam eden Medipol Başakşehir, deplasmanda da 16 maçtır yenilgisizliğini sürdürüyor. Turuncu-lacivertliler son üç deplasman maçından beraberlikle ayrıldı. Başakşehir, Fenerbahçe karşısında oynadığı son dört maçtan 2 galibiyet, 1 beraberlik alırken, 1 kez de mağlup oldu.

EN GOLCÜ TAKIMLAR KARŞI KARŞIYA

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, Süper Lig’in bu sezonki en golcü takımları konumunda bulunuyor. İki takımda 36’şar gol kaydetti. Jeremain Lens 7 asist ile ligin en fazla asist yapan ikinci oyuncusu olurken, ligde en fazla net gol fırsatı yapan oyuncu oldu.

MAÇ ÖNCESİ BAZI YOLLAR KAPANACAK

Kadıköy’de bugün oynanacak Fenerbahçe-Medipol Başakşehir futbol karşılaşması nedeniyle saat 16.00’dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

- D-100 güney yol Boğaziçi Köprüsünden geliş Üsküdar-Harem ayrımından itibaren Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’ne kadar gelen Güney bağlantı yolu araç trafiğine kapatılacaktır.

- Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi Kavşağından Bağdat Caddesi Kavşağına kadar olan kısım) araç trafiğine kapatılacaktır.

- Bağdat Caddesi (Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi arkası Taşköprü Caddesi D-100 bağlantı yolu katılımından itibaren Kızıltoprak Recep Peker Caddesi Kavşağına kadar olan kısım) araç trafiğine kapatılacaktır."

EMRE'NİN 300. MAÇI

Medipol Başakşehir’in kaptanı Emre Belözoğlu, 22 Ocak Pazar günü eski takımı Fenerbahçe ile yapacakları mücadelede, Süper Lig kariyerindeki 300. maçına çıkacak.

Türk futbolunun önemli isimlerinden 36 yaşındaki Emre, profesyonel kariyerinde Süper Lig’de, Galatasaray’da 102, Fenerbahçe’de 159 ve Medipol Başakşehir’de 38 olmak üzere bugüne dek 299 maçta görev yaptı. Emre, sarı-lacivertli takım karşısında forma giymesi durumunda 3. kez "dalya" diyecek. Tecrübeli futbolcu ligde Galatasaray formasıyla 14, Fenerbahçe kariyerinde 26 ve Medipol Başakşehir’de 6 olmak üzere toplam 46 gole imzasını attı.

FENERBAHÇE TAKTİK İDMANI GERÇEKLEŞTİRDİ

Sarı-lacivertli futbolcular antrenmanın ilk bölümüne düz koşuyla başladı. Yağmur altında yapılan antrenmanda futbolcular düz koşunun ardından soğumadan istasyon hareketleri yaparak kısa mesafeli koşular gerçekleştirdi. İdmanın basına açık olan ilk yarım saatlik son bölümünde ise Fenerbahçeli futbolcular 5'e 2 top çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise Teknik Direktör Dick Advocaat'ın Medipol Başakşehir maçının taktik idmanını gerçekleştirdiği bildirildi.





ADVOCAAT: MUTLAKA KAZANACAĞIZ

Fenerbahçe teknik direktörü Advocaat, iyi organize olan bir takım haline geldikten sonra puanlar topladıklarını belirterek, sözlerine şöyle devam etti: "Biz çok iyi organize olan bir takım haline geldikten sonra bu puanları alabildik. Şu anda hala devre arasındayız. İkinci yarı yeni başlıyor. İki deplasman derbisi oynayacağız ama biz en iyi skorlarımızı deplasman maçlarında almışız. Hemen hemen bütün deplasman maçlarımızı kazanmışız. O nedenle bunu olumsuz olarak değerlendiremeyiz.

Şampiyonluk şansımız için Medipol Başakşehir ile yapacağımız maçı kazanmalıyız. Onlarla oynadığımız ilk maçta iyi olan taraf bizdik ama bizi yendiler. Onların o zamanki kadrosuna bakıyorum sadece bir farklı oyuncu var, bizde ise 7-8 farklı oyuncu olacak. Aslında bu her şeyi açıklıyor."

''BU KADROYLA ŞAMPİYON OLABİLECEĞİMİZE İNANIYORUM''

Hollandalı çalıştırıcı, iyi kadroya sahip olduklarını ifade ederek, "Genel anlamda söylediklerime baktığınızda belki benim çok olumsuz olduğumu düşünüyorsunuz. Ama ben olumsuz bakmıyorum. Sadece gerçekçi bakmaya gayret gösteriyorum. Ben hala bu kadroyla şampiyon olabileceğimize inanıyorum. Eğer takım içinde daha iyi bir kombinasyon oluşturabilirsek bizim için işler daha kolay olur" şeklinde konuştu.

''AATIF'A HAKSIZLIK YAPILIYOR''

Dick Advocaat, Aatıf Chahechouhe hakkındaki eleştirilere katılmadığını da sözlerine ekleyerek, "Adanaspor maçında Aatıf diğer oyunculardan iyi yada kötü değildi. Takım halinde kötü bir görüntü sergiledik. Herkes şu anda Aatıf'tan bahsediyor ama bana göre ona haksızlık yapılıyor. Çünkü çok kaliteli bir oyuncu. Onu övüyorum çünkü insanlar onun hakkında neden bu kadar olumsuz anlamıyorum" dedi.

Hollandalı teknik adam, Aatıf ve Mehmet Ekici takası hakkında da, "Bizim ve onların isteğiyle gelişen bir süreç vardı. Elimizde ön tarafta çok fazla oynayan oyuncu var ama Mehmet gibi birisi yok. Trabzonspor da Aatıf'i istedi. Biz de Mehmet'i isteyince süreç bu şekilde gelişti" diye konuştu.





AVCI: ÇOK GÜÇLÜ BİR RAKİPLE OYNAYACAĞIZ

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geride kalan haftalarda elde ettikleri başarıları ligin ikinci yarısında da sürdürmek istediklerini söyleyerek, “Ligimizin en değerli ve kalitesi yüksek takımıyla oynuyoruz. Umarım çalıştıklarımızın karşılığını alarak yolumuza devam ederiz” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir’de Teknik Direktör Abdullah Avcı, kritik maç öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Abdullah Avcı, geride kalan 17 haftada elde ettikleri başarıları bu maçı kazanarak sürdürmek istediklerini ifade etti.

“Bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz”

Geride kalan 17 haftanın kendileri için çok iyi geçtiğini belirten Abdullah Avcı, “Bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz. Ligimizin en değerli ve kalitesi yüksek takımıyla oynuyoruz. Bir takım dalgalanmalar yaşıyor olmaları Fenerbahçe’nin iyi bir takım olduğunu değiştirmez. İyi bir müsabaka devam ediyor. Umarım çalıştıklarımızın karşılığını alarak yolumuza devam ederiz. Medyada bu maçla ilgili ‘Fenerbahçe’nin son şansı’ gibi şeyler yazılıyor. Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya daha 18. haftada bu algının oluşturulmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Bu yarış uzun süre devam edecek. Bizim yükümüz yok. Bizim sadece oyun gücümüz var. Bu oyun gücünü de saha da göstermeye çalışacağız. Oyun gücümüzle hep sahanın içinde olmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

“İlk maçta biz baskıyla başlamıştık”

Ligin ilk yarısında Fenerbahçe ile oynadıkları maç hakkında da konuşan başarılı teknik adam şunları söyledi:

“İlk maçta biz baskıyla başlamıştık. Ama 55. dakikada Emre’nin kırmızı kart görmesiyle bu sefer rakip baskı yapmaya başladı. Ama bunları da detaylandırdık. Bu maçta nasıl olur bilmiyorum ama biz takım olarak oyunun iki yönünü oynamaya çalışıyoruz. Ne zaman baskı yapacağız, ne zaman bekleyeceğiz bunları çalıştık. Bakalım bu senaryolar sahaya nasıl yansıyacak hep beraber göreceğiz.”

Öte yandan Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleşen antrenman, takım halinde yapılan düz koşuyla başladı. 5’e 2 çalışmasıyla devam eden idmanın teknik bölümü ise basına kapalı gerçekleşti.

MAÇ BİLGİLERİ

Maçın saati: 19:00

Maçın günü: 22 Ocak 2017

Stadyum: Ülker Stadı

Maçın hakemi: Bülent Yıldırım

Canlı Yayın: Beinsports

Canlı anlatım: turkiyegazetesi.com.tr

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.



Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, 21, 22 ve 23 Ocak'ta oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

22 Ocak Pazar

13.30 Gaziantepspor - Gençlerbirliği: Mete Kalkavan

13.30 Osmanlıspor - Antalyaspor: Özgür Yankaya

16.00 Kasımpaşa - Trabzonspor: Halil Umut Meler

19.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım

23 Ocak Pazartesi

20.00 Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş: Alper Ulusoy