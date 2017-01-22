Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta milli tenisçi Kaya Göre ve Hint partneri Siddhant Banthia, gençler kategorisi çift erkeklerde ikinci tura adlarını yazdı.Gençler kategorisi çift erkekler ilk turunda, milli tenisçi Kaya Göre ve partneri Siddhant Banthia ile İtalyan Federico Iannaccone ve Hollandalı Ien Schouten ikilisi karşılaştı.İlk seti 7-6 kaybeden milli tenisçi ve Hint partneri, ikinci seti 6-2, final setini ise 11-9 kazanarak, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.Kaya Göre ve partneri Banthia ikinci turda, Emil Ruusuvuori-Michael Vrbensky ile Zizou Bergs-Yshai Oliel takımları arasındaki eşleşmenin galibiyle oynayacak.
Milli tenisçi Kaya Göre çiftlerde ikinci turda
22.01.2017 - 16:19 | Son Güncelleme: 22.01.2017 - 16:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli tenisçi Kaya Göre ve Hint partneri Banthia, Avustralya Açık'ta gençler kategorisi çift erkeklerde ikinci tura yükseldi.
Etiketler : Milli tenisçi Kaya Göre,
440263 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/440263.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
17
11
6
0
36
11
25
39
2
Beşiktaş
17
11
5
1
30
13
17
38
3
Galatasaray
18
11
3
4
32
18
14
36
4
Fenerbahçe
17
9
5
3
36
14
22
32
5
Konyaspor
18
7
6
5
22
18
4
27
6
Bursaspor
18
8
3
7
21
20
1
27
7
Osmanlıspor FK
17
6
8
3
21
18
3
26
8
Antalyaspor
17
7
4
6
19
20
1
25
9
K.D.Ç. Karabük
18
7
3
8
22
26
4
24
10
Gençlerbirliği
17
5
7
5
16
15
1
22
11
Trabzonspor
17
6
3
8
14
21
7
21
12
Akhisar Bld.
18
5
6
7
11
18
7
21
13
Kasımpaşa
17
6
3
8
21
25
4
21
14
Alanyaspor
17
5
3
9
24
34
10
18
15
Ç. Rizespor
18
4
4
10
19
31
12
16
16
Adanaspor
18
3
5
10
16
26
10
14
17
Kayserispor
18
3
4
11
14
31
17
13
18
Gaziantepspor
17
3
2
12
15
30
15
11
18. Hafta Maçları
21.1.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor 0 - 0 Kayserispor
21.1.2017
Atiker Konyaspor 2 - 1 Çaykur Rizespor
21.1.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor 2 - 1 Galatasaray
21.1.2017
Bursaspor 0 - 1 Adanaspor
22.1.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Antalyaspor
22.1.2017
Gaziantepspor - Gençlerbirliği
22.1.2017
Kasımpaşa - Trabzonspor
22.1.2017
Fenerbahçe - Medipol Başakşehir Fk
23.1.2017
Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Eskişehirspor
18
11
4
3
35
21
14
34
2
Evkur Yeni Malatyaspor
18
10
4
4
27
17
10
34
3
Göztepe
17
9
4
4
29
20
9
31
4
Sivasspor
17
8
5
4
24
15
9
29
5
Giresunspor
18
7
6
5
23
17
6
27
6
Boluspor
17
8
3
6
27
28
1
27
7
Balıkesirspor
17
6
6
5
30
20
10
24
8
Denizlispor
17
8
3
6
27
21
6
24
9
Ümraniyespor
16
6
5
5
21
16
5
23
10
Altınordu
18
5
7
6
23
25
2
22
11
Şanlıurfaspor
17
5
6
6
17
15
2
21
12
Adana Demirspor
17
4
10
3
18
18
0
19
13
Gaziantep BŞB
17
5
3
9
19
24
5
18
14
Bandırmaspor
17
4
5
8
17
22
5
17
15
Elazığspor
18
5
6
7
17
19
2
15
16
Manisaspor
18
3
8
7
18
29
11
14
17
Samsunspor
17
2
5
10
6
25
19
11
18
Mersin İ.Y.
18
3
4
11
13
39
26
10