Bundesliga'nın 17. hafta mücadelesinde Bayer Leverkusen evinde Hertha Berlin'i ağırladı. Ev sahibi ilk dakikadan itibaren üstünlüğünü rakibine hissettirirken, iki milli yıldızımız Ömer Toprak ve Hakan Çalhanoğlu'nun (2) golleriyle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Bayer Leverkusen bu galibiyetle puanını 24'e çıkardı. Hertha Berlin ise 30 puanda kaldı.