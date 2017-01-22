Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bundesliga'nın 17. hafta mücadelesinde Bayer Leverkusen evinde Hertha Berlin'i ağırladı. Ev sahibi ilk dakikadan itibaren üstünlüğünü rakibine hissettirirken, iki milli yıldızımız Ömer Toprak ve Hakan Çalhanoğlu'nun (2) golleriyle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Bayer Leverkusen bu galibiyetle puanını 24'e çıkardı. Hertha Berlin ise 30 puanda kaldı.