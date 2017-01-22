Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Buruk, müsabakanın başında oyun kurarken sorun yaşadıklarını ancak ikinci yarıda sahada bambaşka bir Göztepe'nin olduğunu belirtti.

Kazanmak için her şeyi yaptıklarını ve üstünlük kurduklarını kaydeden Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Hakemin rakipten yana olan kararlarına rağmen üstünlük kurduk. Skoru, 3-1'e 4-1'e getirebilirdik ancak iki penaltı pozisyonunda da gereksiz hareketler penaltıdan gol yememize sebebiyet verdi. Kaybettiğimiz 2 puan için üzgünüz, tekrar kazanmaya başlayacağız. Göztepe taraftarının kafasında soru işareti olmasın, desteğe devam etsinler. Yeni oyuncularımız da haftalar geçtikçe üstüne koyarak geliyorlar. Zorlu bir dönemden geçtik. Taraftarlarımız hiç merak etmesinler başımızı dik tutacağız oyunumuza devam edeceğiz."

Buruk, geçen hafta 4-2 kaybettikleri Denizlispor maçından farklı olarak, bu müsabakada 2-1 öne geçtikten sonra rakiplerine pozisyon vermediklerini ifade ederek, "Öne geçtikten sonra geriye de çekilmedik, rakibimizi doğru karşıladık ancak ceza alanı içindeki bir hata çok pahalıya mal oldu. Ceza alanı içinde çok dikkatli olmamız gerekiyor. Başka statlarda bu kadar cesur kararlar verilmiyor. Maçın sonuna da neden 5 dakika eklendiğini anlamadım." diye konuştu.

Büyükşehir Gaziantepspor cephesi

Büyükşehir Gaziantep Teknik Direktörü Metin Diyadin ise maça oldukça iyi başladıklarını ve ilk yarıda üstün bir oyun ortaya koyduklarını kaydetti.

İkinci yarı geri çekilme gibi bir düşüncelerinin olmadığını dile getiren Diyadin, "Hakem faktör bizi geriye doğru itti, verilen kararlar buna katkı yaptı. Verdiği hatalı kararlar mağlup duruma da düşürdü ama sonucunda beraberlikle bitti. Göztepe gibi zorlu bir deplasmanda bir puan almadık, iki puan kaybettik, bunda hakemin de etkisi vardı." ifadelerini kullandı.



Diyadin, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatıyla ilgili olarak da Cavcav'la 19 yaşındayken tanıştığını söyledi. Kendisiyle 30 yıllık kopmayan bir ilişkilerinin olduğuna işaret eden Diyadin, şöyle konuştu:

"Baba oğul gibiydik. Kulüplerin yönetimsel sıkıntılarını gördüğümüzde onunla çalışanlar görebilir ki; Türk futbolu adına çok önemli birisini kaydettik. Bende maddi manevi emeği emeği çok olan insanlardan biridir, hakkını ödeyemem. Onun elinde büyüyenler için baba değerindedir, çok üzgünüm. Buradan direkt Ankara'ya gidiyorum, Allah mekanını cennet etsin. Ailesinin, Türk futbolunun başı sağ olsun. Gençlerbirliği'nin adının önüne kendi ismini koysa hakkıydı, mekanı cennet olsun."