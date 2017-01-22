Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Fenerbahçe seyircisi karşısında lider Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

Sarı laciverliler Ozan Tufan'ın bulduğu golle maçı 1-0 kazanırken, sarı kartların havada uçuşması dikkatleri çekti.

TOPLAM 10 SARI KART

Hakem Bülent Yıldırım, ilk yarıda 4'ü Fenerbahçe futbolcularına olmak üzere 6 kez sarı kart çıkardı. Fenerbahçe bu sezon ilk kez bir maçın ilk yarısında 4 sarı kart gördü.İkinci yarıda sarı kartlar devam etti. 90 dakika sonunda Bülent Yıldırım 7'si Fenerbahçe futbolcularına olmak üzere 10 kez sarı kart çıkardı.

SEZON REKORU

Böylece Fenerbahçe bu sezon en çok sarı kart gördüğü maçı oynamış oldu. Daha önce Alanya 5, Akhisar, Konya, Kasımpaşa 4 kart görmüştü. 5. dakikada ilk sarı kartı Josef de Souza gördü. Kararı beğenmeyen Fenerbahçe oyuncuları ve Advocaat yoğun itirazlarda bulundu.

23. dakikada Alper Potuk yerde kalınca faul düdüğü çaldı. Avantaja bırakmadığı için hakeme itiraz eden Lens sarı kart gördü. İlk 45 dakikada kart gören diğer oyuncular ise Ozan Tufan, Fernandao, Uğur Uçar ve Mahmut Tekdemir oldu. İkinci yarıda ise bu kafileye Alper Potuk, Volkan Demirel, Karavaev ve Doka dahil oldu.