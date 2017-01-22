Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mücadelenin 33. dakikasında gelişen Kasımpaşa atağında Koita'nın yaptığı kafa vuruşununda Trabzonspor kalecisi Onur Kıvrak topu ilk hamlede sektirdi, meşin yuvarlak yerde sekip kaleye yöneldi. Onur ikinci hamleyi yaptığında Kasımpaşalı futbolcular topu çizgiyi geçtiği yönünde hakeme itirazda bulundu.

Maçın hakemi Halil Umut Meler ise pozisyonu devam ettirdi.

MUSTAFA ÇULCU: POZİSYON GOL

Kalecinin kafası içeride, top kalecinin kafasından daha da ileride ve bir kol uzanıyor. Dolayısıyla ilk görüntüye göre topun tamamen geçtiğini düşünüyorum. Gol verilmesi doğru olurdu. Devam kararı yanlış.

İşte o pozisyon: