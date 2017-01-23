Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Basketbol Ligi’nde haftanın maçında Anadolu Efes, Beşiktaş Sompo Japan’ı deplasmanda 93-83 mağlup etmeyi başardı. Lacivert-beyazlılar, geçtiğimiz günlerde Banvit’ten transfer edilen Can Maxim Mutaf’ın 2/2 iç saha isabetiyle 9 sayı bulduğu ilk çeyreği 27-22 önde tamamladı. Heurtel’insürüklediği hücumlarla ilk yarının sonuna kadar kontrolünü yitirmeyen Efes devre arasına da 49-42 önde girdi. Perasovic’in takımı son çeyreğe 72-68 önde girdi. Bu bölüme Can Maxim Mutaf’ın savunmada ve hücumdaki etkili oyunuyla başlayan Efes, maçın bitimine 5.30 kala farkı 9 sayıya kadar çıkardı: 72-81. Kalan bölümde Heurtel ile etkili hücumlar yapan Anadolu zorlu deplasmandan 93-83’lük galibiyetle ayrıldı ve bu sezonki 13. galibiyetini aldı. Beşiktaş ise geçen haftaki Fenerbahçe maçının ardından evinde üst üste ikinci yenilgisini aldı. Diğer sonuçlar: Demir İnşaat Büyükçekmece-G.Saray: 71-90, Balıkesir-Darüşşafaka: 85-86.