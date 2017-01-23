Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son haftanın bitmesinin ardından gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar bir üst tura adını yazdıracak.



Ziraat Türkiye Kupası'nın 6. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:



Yarın:

12.00 Tuzlaspor-Elazığspor (Tuzla Belediye Sahası)

14.00 Kızılcabölükspor-Gümüşhanespor (Doğan Seyfi Atlı)

14.00 Sancaktepe Belediyespor-İnegölspor (15 Temmuz)

16.30 Akhisar Belediyespor-Aydınspor 1923 (Manisa 19 Mayıs)

18.30 Galatasaray-Anagold 24Erzincanspor (Türk Telekom Arena)



25 Ocak Çarşamba:



12.00 Ümraniyespor-Bursaspor (Ümraniye Belediye Şehir)

14.00 Menemen Belediyespor-Gençlerbirliği (Menemen İlçe)

14.00 Osmanlıspor-Kırklarelispor (Osmanlı)

16.00 Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)

18.00 Fenerbahçe-Amed Sportif Faaliyetler (Ülker Stadı)

20.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)



26 Ocak Perşembe:



12.00 Darıca Gençlerbirliği-Boluspor (Darıca İlçe)

12.00 Yeni Amasyaspor-Göztepe (Amasya 12 Haziran)

14.00 Şanlıurfaspor-Gaziantepspor (Şanlıurfa GAP Arena)

16.00 Trabzonspor-Atiker Konyaspor (Avni Aker)

18.00 Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediye Kadir Has)