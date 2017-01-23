Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, transferde hareketli günler yaşamaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'ın, orta sahaya takviye için harekete geçtiği ve kaptan Selçuk İnan'ın alternatif olabilecek ve yakın gelecekte de onun pozisyonunda sahne alacak bir ismi aramaya başlamıştı.

Bu oyuncunun hem yerli hem de genç olması kriter olarak alınmıştı. İşte o ismin, Almanya'da Hoffenheim forması giyen Kerem Demirbay olduğu öğrenildi.

13 MAÇTA 3 GOL 4 ASİST

Bu sezon başında Fortuna Düsseldorf'tan, Hoffenheim'a transfer olan ve şu ana kadar oynadığı 13 maçta 3 gol gol atıp, 4 de asist yapan Kerim için harekete geçen Sarı-Kırmızılılar'ın, bu oyuncuyu ara transferde bitirmek için görüşmelerine hız verdiği, ancak Hoffenheim'ın şu an 23 yaşındaki futbolcuyu şu an satmak istemediği bildirildi.

"TÜRKİYE NEDEN OLMASIN" DEMİŞTİ

Galatasaray'da ya şimdi ya da sezon sonunda Kerim'i mutlaka takıma kazandırmayı hedeflediği öğrenildi. A Milli Takımımız ile Almanya arasında henüz bir tercih yapmayan genç oyuncu, daha önce Fanatik'e verdiği röportajda, "Kulüp kariyerimde öncelik İngiltere ama Türkiye'den de cazip bir teklif alırsam neden olmasın" demişti.