Süper Lig’in ilk 6 haftasında sadece 2 puan toplayan Antalyaspor, son 10 haftada 25 puan toplayarak 5. sıraya kadar yükseldi. Antalyaspor’da 7. hafta oynanan Çaykur Rizespor maçı öncesi takımın başına Kasımpaşa’dan ayrılan Teknik Direktör Rıza Çalımbay getirildi. Çalımbay yönetiminde Rizespor karşısında 1 puan alan kırmızı-beyazlılar, sonraki hafta Beşiktaş’a 3-0 mağlup oldu. Akdeniz ekibi, sonrasında ligde oynadığı 10 maçta 25 puan topladı. Kırmızı-beyazlılar Kayserispor, Gençlerbirliği, Trabzonspor ve Adanaspor’u 1-0 mağlup etti. 13. haftada lider Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Antalyaspor, bir sonraki hafta sahasında Fenerbahçe’yi Yekta Kurtuluş’un attığı tek golle 1-0 mağlup etti. Kırmızı-beyazlılar, Rıza Çalımbay gözetiminde 15. haftada deplasmanda oynadığı maçta Bursaspor’a 2-1 yenildi. Bursaspor maçıyla birlikte 9 hafta takımının başında olan Rıza Çalımbay, ikinci yenilgisini aldı. Antalyaspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay gözetiminde oynadığı Kasımpaşa, Gaziantepspor ve Osmanlıspor maçlarını da kazandı. Antalya ekibi, son 10 haftada 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
Son 10 haftada 25 puan topladı
23.01.2017 - 11:07 | Son Güncelleme: 23.01.2017 - 11:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda Osmanlıspor’u 2-1 yenen Antalyaspor, son 10 haftada 25 puan toplayarak 5. sıraya kadar yükseldi.
Etiketler : osmanlıspor,süper lig,
440472 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/440472.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
18
11
6
1
36
12
24
39
2
Beşiktaş
17
11
5
1
30
13
17
38
3
Galatasaray
18
11
3
4
32
18
14
36
4
Fenerbahçe
18
10
5
3
37
14
23
35
5
Antalyaspor
18
8
4
6
21
21
0
28
6
Konyaspor
18
7
6
5
22
18
4
27
7
Bursaspor
18
8
3
7
21
20
1
27
8
Osmanlıspor FK
18
6
8
4
22
20
2
26
9
Trabzonspor
18
7
3
8
15
21
6
24
10
K.D.Ç. Karabük
18
7
3
8
22
26
4
24
11
Gençlerbirliği
17
5
7
5
16
15
1
22
12
Akhisar Bld.
18
5
6
7
11
18
7
21
13
Kasımpaşa
18
6
3
9
21
26
5
21
14
Alanyaspor
17
5
3
9
24
34
10
18
15
Ç. Rizespor
18
4
4
10
19
31
12
16
16
Adanaspor
18
3
5
10
16
26
10
14
17
Kayserispor
18
3
4
11
14
31
17
13
18
Gaziantepspor
17
3
2
12
15
30
15
11
18. Hafta Maçları
21.1.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor 0 - 0 Kayserispor
21.1.2017
Atiker Konyaspor 2 - 1 Çaykur Rizespor
21.1.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor 2 - 1 Galatasaray
21.1.2017
Bursaspor 0 - 1 Adanaspor
22.1.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü 1 - 2 Antalyaspor
22.1.2017
Gaziantepspor 0 - 0 Gençlerbirliği
22.1.2017
Kasımpaşa 0 - 1 Trabzonspor
22.1.2017
Fenerbahçe 1 - 0 Medipol Başakşehir Fk
23.1.2017
Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Eskişehirspor
18
11
4
3
35
21
14
34
2
Evkur Yeni Malatyaspor
18
10
4
4
27
17
10
34
3
Sivasspor
18
9
5
4
27
16
11
32
4
Göztepe
18
9
5
4
31
22
9
32
5
Giresunspor
18
7
6
5
23
17
6
27
6
Boluspor
18
8
3
7
28
31
3
27
7
Ümraniyespor
17
7
5
5
22
16
6
26
8
Denizlispor
18
8
4
6
27
21
6
25
9
Balıkesirspor
17
6
6
5
30
20
10
24
10
Altınordu
18
5
7
6
23
25
2
22
11
Şanlıurfaspor
18
5
6
7
17
16
1
21
12
Gaziantep BŞB
18
5
4
9
21
26
5
19
13
Adana Demirspor
17
4
10
3
18
18
0
19
14
Bandırmaspor
18
4
6
8
17
22
5
18
15
Elazığspor
18
5
6
7
17
19
2
15
16
Manisaspor
18
3
8
7
18
29
11
14
17
Samsunspor
17
2
5
10
6
25
19
11
18
Mersin İ.Y.
18
3
4
11
13
39
26
10