Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Amatör Lig'in 13. hafta mücadelesinde Saray Belediyespor ile 1911 Çerkezköyspor 1-1 berabere kaldı. 1911 Çerkezköyspor yöneticileri ile hakemin maç sonundaki diyalogları karşılaşmaya damga vurdu.

MAÇ 1-1 BİTTİ

Süper Amatör Lig'de oynanan karşılaşmada 32. dakikada Ali Rıza Gündüz, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda sert ve düzgün vuruşla 1911 Çerkezköyspor'u öne geçirdi. 66. dakikada ise Bahadır Aydınoğlu, sağ kanattan ortaladı. Top direkt kaleye gitti ve maçta eşitlik sağlandı: 1-1.

HAKEM OYUNDAN ATTI

Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte 1911 Çerkezköyspor yöneticileri soluğu hakem Ali Akkor'un yanında aldı. Taraflar arasında hararetli tartışmalar yaşandı. Başkan Murat Narçın, hem hakemi hem de yöneticileri sakinleştirmekte zorluk çekse de ortamın tansiyonunu fazla yükseltmeye müsaade etmedi. Ev sahibi ekipte, Tezcan Akbulut, hakeme 'Hakkımı helal etmiyorum' dediği için kırmızı kartla cezalandırıldı.